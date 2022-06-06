Цены на топливо скачут: сколько стоят бензин, газ и дизель на заправках и "черном рынке"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4
Некоторые виды топлива снова дорожают
Цены на топливо продолжают оставаться высокими, несмотря на частичное преодоление дефицита. На многих заправках уже можно купить бензин и газ, местами без очередей. Но что происходит с ценам?
"Телеграф" собрал все, что известно на данный момент о стоимости топлива. Приобрести его можно как на официальных заправках, так и рискуя состоянием собственного авто — в сети с рук.
Проверенные новости о событиях в Украине
Сайт "Минфин" дает такую ценовую сводку по основным АЗС в регионам. Цена указана в гривнах за литр топлива. Как мы видим, средняя стоимость газа в Украине колеблется около 41-42 грн, дизельного топлива 56 грн за литр, а 95 бензина — 50 грн. Сжиженный газ подорожал за предыдущую неделю в среднем на 1,68 грн, свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".
Купить топливо по таким ценам может быть сложно — не все автолюбители готовы стоять в очередях, на некоторых заправках продолжают действовать количественные ограничения (для владельцев карт и приложений они могут меняться — WOG увеличила лимиты отпуска до 40 литров для владельцев карты Прайд, но только в бак авто).
В таких условиях процветает черный рынок — в сети предлагают купить бензин, заманивая не только ценами, но и возможностью доставки.
Но многие продавцы, пользуясь дефицитом, предлагают приобрести топливо значительно выше средней по рынку цены — от 65 до 90 грн за литр. Как бонус — предлагают воспользоваться доставкой, не всегда бесплатно.
Во многих объявлениях указано, что бензин не спиртовой. "Телеграф" рассказывал в чем опасность такого вида топлива. Также часть продавцов пользуются системой "закладок", оставляя канистры с бензином в условленном месте — покупатель не видит товара перед приобретением.
Ранее сообщалось, что ситуация стабилизируется не со всеми видами топлива — поставщиков бензина все еще не хватает.