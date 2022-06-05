Бензин дорожает? Сколько стоит топливо в Украине

Недостача топлива все еще существует

Ситуация на украинском рынке топлива незначительно стабилизировалась, но все еще ощущается нехватка определенных видов. Ценник на бензин, газ и дизель малоизменился за последние дни.

Согласно сводным данным сайта "Минфин" по Украине, на пятницу на бензин А-95 премиум и на дизельное топливо цена снизилась, тогда как на обычный 95, 92, премиум дизель и газ — выросла.

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В среднем за 95 бензин просили 50, 28 грн, а за газ — 41,94.

Средние цены на топливо по Украине

Отметим, что цены отличаются от региона к региону. Например, в Киевской области цены на топливо на 5 июня заявлены такие:

95 бензин 50-52 грн

газ — 40,2 грн.

Цены на газ, бензин и дизель в Киевской области

Из крупных городов дешевле всего заправиться в Харькове. Цена на 95 бензин тут стартует от 48,9 грн до 51, а за газ в среднем просят 38 грн.

Цены на газ, бензин и дизель в Харьковской области

Чуть дороже Одесса. За 95 бензин просят 50-51 грн, за газ — 39,5 грн.

Цены на газ, бензин и дизель в Одесской области

Ценник повышается во Львове. От 48,9 до 52 грн за бензин, 39,75 в среднем за газ.

Цены на газ, бензин и дизель во Львовской области

В Днепропетровской и Запорожской областях цена держится на одном уровне и не намного ниже киевской. Бензин 95 — 50-51 грн, газ — 40,2 грн.

Цены на газ, бензин и дизель в Днепропетровской области

Цены на газ, бензин и дизель в Запорожской области

В соседней Польше на фоне дефицита топлива в Украине также подскочили цены на топливо. Поляки платят в среднем 52 грн за 95 бензин и 50 грн за литр дизеля.

На преодоление проблем с топливом может понадобиться до месяца, в особенности это касается бензина.

Как ранее писал "Телеграф", эксперты считают, что ажиотаж влияет на дефицит топлива в Украине.