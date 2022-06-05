Бензин дорожчає? Скільки коштує паливо в Україні

Нестача палива все ще існує

Ситуація на українському ринку палива трохи стабілізувалася, але все ще відчувається брак певних видів. Цінник на бензин, газ та дизель малозмінився за останні дні.

Згідно з даними сайту "Мінфін" по Україні, на п’ятницю на бензин А-95 преміум і на дизельне паливо ціна знизилася, тоді як на звичайний 95, 92, преміум дизель і газ — зросла.

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У середньому за 95 бензин просили 50, 28 грн, а за газ – 41,94.

Середні ціни на паливо по Україні

Відзначимо, що ціни відрізняються від регіону до регіону. Наприклад, у Київській області ціни на пальне на 5 червня заявлені такі:

95 бензин 50-52 грн

газ — 40,2 грн.

Ціни на газ, бензин та дизель в Київській області

З великих міст найдешевше заправитися у Харкові. Ціна на 95 бензин тут стартує від 48,9 грн до 51, а за газ у середньому просять 38 грн.

Ціни на газ, бензин та дизель в Харківській області

Трохи дорожче у Одесі. За 95 бензин просять 50-51 грн, за газ – 39,5 грн.

Ціни на газ, бензин та дизель в Одеській області

Цінник підвищується у Львові. Від 48,9 до 52 грн за бензин, 39,75 у середньому за газ.

Ціни на газ, бензин та дизель у Львівській області

У Дніпропетровській та Запорізькій областях ціна тримається на одному рівні і не набагато нижча за київську. Бензин 95 — 50-51 грн, газ — 40,2 грн.

Ціни на газ, бензин та дизель в Дніпропетровській області

Ціни на газ, бензин та дизель в Запорізькій області

У сусідній Польщі на тлі дефіциту палива в Україні також підскочили ціни на пальне. Поляки платять у середньому 52 грн за 95 бензин та 50 грн за літр дизеля.

На подолання проблем із паливом може знадобитися до місяця, особливо це стосується бензину.

Як раніше писав "Телеграф", експерти вважають, що ажіотаж впливає на дефіцит палива в Україні.