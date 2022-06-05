Бензин дорожчає? Скільки коштує паливо в Україні
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Нестача палива все ще існує
Ситуація на українському ринку палива трохи стабілізувалася, але все ще відчувається брак певних видів. Цінник на бензин, газ та дизель малозмінився за останні дні.
Згідно з даними сайту "Мінфін" по Україні, на п’ятницю на бензин А-95 преміум і на дизельне паливо ціна знизилася, тоді як на звичайний 95, 92, преміум дизель і газ — зросла.
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У середньому за 95 бензин просили 50, 28 грн, а за газ – 41,94.
Відзначимо, що ціни відрізняються від регіону до регіону. Наприклад, у Київській області ціни на пальне на 5 червня заявлені такі:
- 95 бензин 50-52 грн
- газ — 40,2 грн.
З великих міст найдешевше заправитися у Харкові. Ціна на 95 бензин тут стартує від 48,9 грн до 51, а за газ у середньому просять 38 грн.
Трохи дорожче у Одесі. За 95 бензин просять 50-51 грн, за газ – 39,5 грн.
Цінник підвищується у Львові. Від 48,9 до 52 грн за бензин, 39,75 у середньому за газ.
У Дніпропетровській та Запорізькій областях ціна тримається на одному рівні і не набагато нижча за київську. Бензин 95 — 50-51 грн, газ — 40,2 грн.
У сусідній Польщі на тлі дефіциту палива в Україні також підскочили ціни на пальне. Поляки платять у середньому 52 грн за 95 бензин та 50 грн за літр дизеля.
На подолання проблем із паливом може знадобитися до місяця, особливо це стосується бензину.
Як раніше писав "Телеграф", експерти вважають, що ажіотаж впливає на дефіцит палива в Україні.