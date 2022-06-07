Бензин дорожает, а электрокары разметают на вторичке: что происходит с авторынком

Украинцы пытаются найти выход из затянувшихся проблем с топливом

Ситуация на топливном рынке в Украине далека от стабильности — бензина, газа и дизеля не хватает, его стоимость колеблется и периодически снова растет. На черном рынке цена чаще всего выше, чем на официальных заправках.

Согласно данным портала "Авто.риа" на утро 7 июня средняя стоимость топлива составила: A-95+ 51.47 грн, A-95 50.28 грн, A-92 49.53 грн, ДП 56.42 грн, Газ 41.93 грн.

В зависимости от региона цена топлива отличается, как и в сети разных заправок. Разница может быть существенной, так стоимость газа колеблется от 37 до свыше чем 46 грн за литр.

Цена на газ, бензин и дизель в Украине

Проблемы с топливом в Украине вызвали "бум" на рынке электромобилей. Их начали активнее покупать с началом роста топливного кризиса. Но, как отметил Станислав Бучацкий, основатель Института исследований авторынка, их количество на дорогах не дотягивает даже до пол процента и составляет примерно 35 тысяч из 14 млн.

Интересный факт — с началом топливного дефицита стало проще купить более дорогую "Теслу", чем самый популярный Nissan Leaf — их сразу раскупили на вторичном рынке.

Стоит отметить, что к особенностям электрокаров относятся не только способность обходиться без стандартного топлива, а и небольшой запас хода, так что это больше городской автомобиль. В случае, если есть доступ только к сети 220, за ночь зарядить аккумулятор удастся только на 80-150 км в зависимости от погоды, дороги и характеристик машины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пытаются преодолеть топливный кризис — ищут поставщиков в других странах, но не все виды топлива доступны. Цены на бензин, например, выросли не только в Украине.