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Почему растет цена на автогаз и когда ждать более дешевого топлива? Прогноз эксперта

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Никита Синицин Никита Синицин
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Снижения цен на газ не будет минимум месяц
Снижения цен на газ не будет минимум месяц

Легче может стать одновременно с устранением дефицита по бензину

Хотя ситуация с автогазом в сетях АЗС в целом гораздо лучше, чем с бензином, цена на него начала серьезно расти. Только за неделю данный вид топлива прибавил 1,7 грн./л

Как объяснил "Телеграфу" директор консалтинговой группы "Аи-95" Сергей Куюн, ранее разница в цене между автогазом и бензином объяснялась низкими закупочными ценами и разницей в акцизах, которые для автогаза были в 4 раза меньше – 53 евро (вместо 213 у бензина) за 1 тонну топлива. Однако сейчас акцизы на все топливо были отменены, и цена автогаза объясняется иным факторами.

"Из-за дефицита бензина многие сети АЗС теперь ориентируются на продажу автогаза по ценам примерно в пропорции 80% от цены бензина, в то время как обычная пропорция составляла 60-70%. Как только дефицит бензина исчезнет, цена на автогаз снизится до этого уровня", — прогнозирует эксперт.

Как прогнозируют участники топливного рынка, когда дефицит бензина будет устранен предсказать сегодня трудно, но уже через месяц-полтора ожидается улучшение ситуации в центральной части страны. Вероятно, тогда же станет лучше и с ценами на автогаз.

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#Топливо #Рост цен #Автогаз