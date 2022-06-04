Чому зростає ціна на автогаз і коли чекати на дешевше паливо? Прогноз експерта

Легше може стати одночасно з усуненням дефіциту бензину

Хоча ситуація з автогазом у мережах АЗС загалом набагато краща, ніж із бензином, ціна на нього почала серйозно зростати. Тільки за тиждень цей вид палива додав 1,7 грн./л

Як пояснив "Телеграфу" директор консалтингової групи "Аі-95" Сергій Куюн, раніше різниця в ціні між автогазом та бензином пояснювалася низькими закупівельними цінами та різницею в акцизах, які для автогазу були в 4 рази менші – 53 євро (замість 213 у бензину) за 1 тонну палива. Проте зараз акцизи на все паливо було скасовано, і ціна автогазу пояснюється іншим фактором.

"Через дефіцит бензину багато мереж АЗС тепер орієнтуються на продаж автогазу за цінами приблизно в пропорції 80% від ціни бензину, тоді як звичайна пропорція становила 60-70%. Як тільки дефіцит бензину зникне, ціна на автогаз знизиться до цього рівня ", — прогнозує експерт.

Як прогнозують учасники паливного ринку, коли дефіцит бензину буде усунений передбачити сьогодні важко, але вже за місяць-півтора очікується покращення ситуації в центральній частині країни. Ймовірно, тоді ж стане найкраще і з цінами на автогаз.