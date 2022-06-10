Українці стали заправляти авто спиртовим бензином: чим він відрізняється від звичайного і чи правда шкодить «паливній»

Біоетанол не став гідною заміною бензину в Україні — до нього багато питань

На тлі кризи з паливом, що триває вже другий місяць, на заправках все частіше можна зустріти біопаливо, або як його ще називають — "спиртовий бензин". У його плюсах та мінусах розбирався "Телеграф".

Суміш бензину та спирту – що таке біопаливо

Біопаливо — це свого роду "суміш" традиційного палива та біоетанолу, простіше кажучи спирту, отриманого з рослинних компонентів, наприклад, кукурудзи. Тому такий вид палива ще називають "спиртовим" бензином. Якщо сировиною для отримання спирту використовуються не рослинні продукти, отриманий з нього етанол не може обзаводитися приставкою "біо".

Даний вид палива став альтернативним для автомобілів у багатьох країнах світу, а основними його виробниками та споживачами у світі вважаються США та Бразилія. Біопаливо дозволяє заощаджувати нафту для виробництва традиційного бензину, а також вважається більш екологічним, оскільки має менше хімічних сполук, які через викиди із вихлопної труби потрапляють в атмосферу.

Щоправда загалом частка біопалива у світовому споживанні палива поки що мізерна і становить від 3 до 4%.

Біопаливо в Україні – допомога в кризу

Потенційно Україна має величезні можливості для виробництва біопалива, оскільки, будучи одним з головних виробників зернових у світі, має велику кількість сировини, з якої можна виробляти "біоетанол".

Біопаливом в Україні за даними Інституту споживчих експертиз, у 2021 році торгували 4 мережі АЗС — БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та регіональна BVS. Цікаво, що хоч "спиртовий" бензин до війни коштував на 4-5 гривень за 1 літр дешевше за звичайний (через різницю в акцизах), його не дуже охоче купували.

З початком бойових дій та утворенням дефіциту різниця в ціні значно знизилася, наприклад, у мережі АЗС "БРСМ-Нафта", мабуть, найбільшого продавця біопалива, традиційний бензин марки A95euroPlus коштує – 51,99 грн, а марка A95 Біо – 50,99 грн. .

"На даний момент біопаливо це швидше альтернатива відсутнім традиційним бензинам. З автогазом і дизелем ситуація в цілому більш-менш нормальна, а ось бензину не вистачає. На щастя, у нашій мережі є можливість виробництва біопалива — коли в заводський бензин А95 додається 32% зневодненого етилового спирту, що навіть покращує його якість. Крім того, оскільки біоетанол виготовлений з української сировини, тим самим ми стаємо навіть менш енергозалежними", — розповів "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Про особливості ставлення до біопалива в Україні говорить директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Виробництво біопалива дуже специфічне і передбачає жорстке дотримання технологій і контроль якості, чого в українських реаліях не варто очікувати. Тому багато автовласників вважають за краще не купувати подібний бензин", — підкреслює експерт.

Спиртовий бензин — "за" та "проти"

Загалом питання використання біопалива має масу своїх прихильників та противників, а кожна дана категорія має свої "за" та "проти".

Кукурудза — найкраща сировина для біоетанолу з існуючих в Україні

Так, до переліку "за" біопаливо у його прихильників зазвичай входять

екологічність – використання біоетанолу з рослинних елементів суміші дозволяє зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу;

відновлюваність — оскільки біоетанол виробляється з вирощених на землі компонентів, його виробництво дозволяє зберігати нафту, формування якої у землі відбуватися набагато повільніше, а запаси обмежені;

економія коштів – загалом біопаливо коштує дешевше за традиційний бензин, хоча в Україні з початком війни ця різниця майже зникла, крім того, це дозволяє економити кошти при закупівлі традиційних нафтопродуктів імпортозалежним країнам.

"Проти" більше

У той же час, список "проти" виглядає ширше:

збільшенні витрати палива в порівнянні з традиційними бензинами;

шкідливість для двигуна та паливної системи, зокрема, ймовірність роз’їдання спиртом її елементів;

необхідність чіткого дотримання технологій та контролю якості;

законодавче регулювання існує скрізь.

"Багато сучасних авто, перш за все вироблені в США, обладнані адаптивними двигунами, які "підлаштовуються" під тип палива і тому його витрата не змінюється. Інша справа авто з більш старими двигунами, там дійсно витрати можуть бути вищим приблизно на 10%", – стверджує Олександр Мельничук.

Що стосується шкідливості для двигуна, за словами прихильників біоетанолу, за дотримання технології ця небезпека насправді сильно перебільшена.

"Спирт у будь-якому випадку залишається агресивною речовиною, навіть з використанням різноманітних присадок, до того ж дане паливо має властивість "розпадатися" з часом і тоді шкода авто вже наноситиметься. Тобто якщо паливо довго не купують на АЗС і втратило свою безпеку, автовласник, що заправився ним, може постраждати", — зазначає Сергій Куюн.

У зв’язку з останнім, за словами експерта, особливе значення має дотримання технології виробництва, контролю та законодавчого регулювання.

"У справі виробництва важливим є дотримання технології, наприклад, додання в бензин не менше 30% біоетанолу, щоб паливо стало "альтернативним" як того вимагає закон. Але хто може поручитися, що ця вимога виконується? Щоб контролювати продукцію необхідна лабораторія, тобто нафтобазу, де зазвичай і виробляють біопаливо, треба обладнати лабораторією і не випускати паливо без перевірки. Буде це робити виробник чи ні – надія тільки на його чесність, оскільки держава цим питанням не займається" - наголошує експерт у коментарі "Телеграфу".

Крім того, як пояснює наш співрозмовник, навіть правильно зроблене паливо може працювати не так добре, як має і тому мати недобру славу.

"Припустимо ви приїхали на АЗС і в умовах відсутності бензину купили біопаливо і залили в бак, де у вас залишився традиційний бензин. Виходить нова суміш і куплене вами біопаливо набуває нових характеристик, передбачити які знову ж таки важко", — наводить характерний приклад Сергій Куюн.

У зв’язку з військовими діями та припиненням традиційного імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі, на українському паливному ринку утворився дефіцит бензину. На думку експертів знизити дефіцит бензину вийде до липня, але сама його нестача відчуватиметься ще довго.