Частина бензину подешевшала, а дизель піднявся у ціні: за скільки продають пальне 10 червня

Пального побільшало, але черги на АЗС поки не зменшуються

Ранок п’ятниці, 10 червня, приніс трохи радісних новин власникам автомобілів. Середня вартість популярної марок бензину А-92 трохи знизилася в порівнянні з попереднім днем, "елітне" паливо А-95+ не змінилося в ціні. Проте інші види палива трохи подорожчали.

Конкретні цифри публікує портал "Авто-РІА", який займається питаннями транспорту вже не одне десятиліття. Спеціальний алгоритм аналізує цінові показники по всій країні, а також по різних автозаправних станціях.

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Як свідчать середні розрахунки по країні, за літр А-95 автолюбителю доведеться викласти 50,26 грн, що демонструє подорожчання на 1 копійку. На цілих 17 копійок подорожчав дизель — 56,49 грн, а на 34 копійки — газ, за який зараз просять 41,57 грн.

Середня ціна на бензин в Україні 10 червня

Стабільність показує паливо марки А-95+. Його вартість не змінювалася з четверга, 9 червня, і дорівнює 52,33 грн/літр.

На 4 копійки опустилася вартість бензину А-92, що вже є добрим знаком для багатьох водіїв. Зараз літр цього палива в середньому коштуватиме 49,59 грн.

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Варто зазначити, що ціни відрізняються не тільки залежно від області, та й від АЗС. Найпопулярніші представники ринку будуть представлені в інфографіці нижче для ознайомлення.

Середня ціна палива по АЗС України на 10 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з експертом у сфері палива, директором консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном, який припустив, коли очікувати падіння цін на бензин в Україні.