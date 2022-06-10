Часть бензина подешевела, а дизель поднялся в цене: за сколько продают горючее 10 июня

"Горючки" стало больше, но очереди на АЗС пока не уменьшаются

Утро пятницы, 10 июня, принесло немного радостных новостей владельцам автомобилей. Средняя стоимость популярной марок бензина А-92 слегка снизилась по сравнению с предыдущим днем, "элитное" топливо А-95+ не изменилось в цене. Однако другие виды "горючки" немного подорожали.

Конкретные цифры публикует портал "Авто-РИА", занимающийся вопросами транспорта уже не одно десятилетие. Специальные алгоритм анализирует ценовые показатели по всей стране, а также по различным автозаправочным станциям.

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Как свидетельствуют средние расчеты по стране, за литр А-95 автолюбителю придется выложить 50,26 грн, что демонстрирует подорожание на 1 копейку. На целых 17 копеек подорожал дизель — 56,49 грн, а на 34 копейки — газ, за который сейчас просят 41,57 грн.

Средняя цена на бензине в Украине 10 июня

Стабильность демонстрирует топливо марки А-95+. Его стоимость не менялась с четверга, 9 июня, и равна 52,33 грн/литр.

На 4 копейки опустилась стоимость бензина А-92, что уже является хорошим знаком для многих водителей. Сейчас литр этой "горючки" в среднем обойдется в 49,59 грн.

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Стоит отметить, что цены разнятся не только в зависимости от области, но и от АЗС. Самые популярные представители рынка будут представлены в инфографике ниже для ознакомления.

Средняя цена топлива по АЗС Украины на 10 июня

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с экспертом в сфере топлива, директором консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном, который предположил, когда можно ждать падения цен на бензин в Украине.