Топливо в Украине дорожает? Сколько придется отдать за литр

До стабилизации цен на заправках пока далеко, о снижении говорить рано

Цены на топливо в Украине продолжают "скакать". За А-95 бензин в среднем просят 50, 25 грн, за газ — 41,50, за дизель — 56,55 грн. Такие данные — средние на утро 9 июня.

Согласно данным сайта "Авто.риа", все виды топлива, кроме бензина А-95+ и А-92, незначительно упали в цене. 95-й премиум подорожал, тогда как на 92 стоимость не изменилась.

Сводные цены по Украине с динамикой и предложениями основных продавцов топлива отображены в таблице.

Цена на газ, бензин, дизель в Украине

Согласно другим данным, по версии сайта "Минфин", дизель в цене не упал, а наоборот — вырос, как и бензин А-95. Отметим, что разница в цене в двух агрегаторах действительно существенная — 56,49 грн/литр против 56,67 грн/литр.

Средняя цена на газ, бензин, дизель в Украине

Ситуация с тем, что бензин не падает в цене несмотря на анонсированные большие поставки может быть связана с задержками в проезде бензовозов на границе. В частности enkorr сообщает о проблемах на рубеже с Румынией, как с их, так и с нашей стороны. Топливные поставщики рассказывают, что водители в очереди могут провести день, а то и больше, а "зеленого коридора" больше нет.

Ранее "Телеграф" писал, что дизельное топливо в Украину в большей части поставлялось из рф и Беларуси, сейчас в нем также есть повышенная потребность из-за сельхозработ — поэтому дефицит ощущается сильнее.

Из-за проблем с топливом и его высокой цены в Украине наблюдается повышение спроса на электромобили, но у них есть ряд особенностей, которые стоит учесть.