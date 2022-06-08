Доллар по 30 - когда возможен и почему

Летом гривна продолжит свое укрепление

Курс наличного доллара в Украине продолжает колебаться каждый день, так 8 июня он снова подорожал на 10-15 копеек, оставаясь в коридоре 35,1-35,4 гривны на 1 доллар.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, в перспективе на лето он видит продолжение ревальвации гривны, при котором ее соотношение к доллару будет только укрепляться.

Этому будет способствовать целый ряд факторов:

учетная ставка НБУ в 25%, которая делает гривну более ценной и будет сохраняться как минимум до осени, а если и изменится, то скорее в сторону роста до 30%;

явное отсутствие этим летом заграничного туризма среди украинцев, и потому отсутствие спроса с их стороны на покупку доллара;

снижение заработных плат, потеря работа и массовое ухудшение материального положения украинцев у многих из них просто нет денег на покупку долларов.

"Есть разные факторы которые дополнительно могут повлиять на курс доллара, но они вступят в силу не ранее осени, а к тому времени учетная ставка вновь может вырасти и компенсировать их влияние", — уточнил эксперт "Телеграфу".

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, первый месяц лета курс доллара может остановиться в коридоре 34-35 гривен.