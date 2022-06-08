Долар по 30 – коли можливий і чому

Влітку гривня продовжить своє зміцнення

Курс готівкового долара в Україні продовжує коливатися щодня, тому 8 червня він знову подорожчав на 10-15 копійок, залишаючись у коридорі 35,1-35,4 гривні на 1 долар.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, у перспективі на літо він бачить продовження ревальвації гривні, при якому її співвідношення до долара лише зміцнюватиметься.

Цьому сприятиме ціла низка факторів:

облікова ставка НБУ в 25%, яка робить гривню ціннішою і зберігатиметься як мінімум до осені, а якщо й зміниться, то скоріше у бік зростання до 30%;

явна відсутність цього літа закордонного туризму серед українців, і тому відсутність попиту з їхнього боку на купівлю долара;

зниження заробітних плат, втрата роботи та масове погіршення матеріального становища українців у багатьох із них просто немає грошей на купівлю доларів.

"Є різні фактори, які додатково можуть вплинути на курс долара, але вони набудуть чинності не раніше осіні, а на той час облікова ставка знову може зрости і компенсувати їхній вплив", — уточнив експерт "Телеграфу".

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, перший місяць літа курс долара може зупинитись у коридорі 34-35 гривень.