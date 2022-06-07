Курс долара визначать біженці та туристи – експерт пояснив, що буде з валютою у червні

Особливих потрясінь у першому літньому місяці для гривні не очікують

Готівковий курс долара після свого стрибка у другій половині травня до 38 гривень, продовжує своє зниження — за останню добу він втратив близько 40 копійок.

Про те, яким курс долара буде до кінця місяця та які фактори на нього вплинуть "Телеграфу", розповів фінансовий експерт Борис Кушнірук.

"На даний момент на мій погляд пропозиція долара буде переважати над попитом на нього, і ця тенденція триватиме ще досить довго. Це пояснюватиметься поверненням біженців до країни, які приїжджатимуть з валютою, дедалі більше українців нестимуть свої заощадження на обмін, якщо не зможуть знайти роботу. Знизиться попит також за рахунок явного скорочення туризму цього літа, навряд чи хтось сильно буде поповнювати свої заощадження в доларах. Фактично, попит на долари зберігатиметься тільки з боку імпортерів, але вони швидше купуватимуть валюту у НБУ", — пояснює передбачувану їм стабільність курсу долара до кінця червня співрозмовник "Телеграфа".

Водночас Борис Кушнірук зазначає, що зберігатимуться певні фактори ризику на курс долара, які можуть зіграти пізніше, у червні ж він прогнозує курс долара у коридорі 34-35 гривень.

Водночас низка експертів припускають, що курс долара може впасти до 33 гривень, а якщо облікова ставка НБУ на рівні 25% протримається кілька місяців , то й зовсім до 30 гривень.