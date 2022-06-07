Курс доллара определят беженцы и туристы – эксперт объяснил, что будет с валютой в июне

Особых потярсений в первом летнем месяце для гривны не ожидают

Наличный курс доллара после своего скачка во второй половине мая до 38 гривен, продолжает свое снижение — за последние сутки он потерял порядка 40 копеек.

О том, каким курс доллара будет до конца месяца и какие факторы на него повлияют "Телеграфу" рассказал финансовый эксперт Борис Кушнирук.

"В настоящий момент на мой взгляд предложение доллара будет преобладать надо спросом на него, и эта тенденция продлится еще достаточно долго. Это будет объясняться возвращением беженцев в страну, которые будут приезжать с валютой, все больше украинцев будут нести свои сбережения на обмен, если не смогут найти работу. Снизится спрос также за счет явного сокращения туризма этим летом, вряд ли думаю кто-то сильно будет пополнять свои сбережения в долларах. Фактически, спрос на доллары будет сохраняться только со стороны импортеров, но они скорее будут покупать валюту у НБУ", — объясняет предполагаемую им стабильность курса доллара до конца июня собеседник "Телеграфа".

Вместе с тем Борис Кушнирук отмечает, что будут сохраняться определенные факторы риска на курс доллара, которые могут сыграть позднее, в июне же он прогнозирует курс доллара в коридоре 34-35 гривен.

Вместе с тем ряд экспертов предполагают, что курс доллара может упасть до 33 гривен, а если учетная ставка НБУ на уровне 25% продержится несколько месяцев то и вовсе до 30 гривен.