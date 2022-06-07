Евро и доллар на черном рынке дешевеют: актуальный курс валют на 7 июня

Банковский курс почти сравнялся с ценой обменных пунктов

Доллар и евро дешевеют — на утро вторника в банках и на черном рынке две основные иностранные валюты упали в цене, тогда как по курсу Нацбанка евро незначительно подрос.

Согласно данным сайта "Минфин", доллар на черном рынке потерял 40 копеек при покупке и 20 при продаже, а евро — 50 и 35 соответственно. Снижение стоимости в банках не так радикально, но все же ощутимо.

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На 7 июня в обменках по Украине за доллар в среднем просят 34,95 / 35,3 грн, а за евро — 37,3 / 37,75 грн.

Курс валют на черном рынке, в банках и от НБУ

До конца недели курс стабилизируется на отметке до 35 грн, считает аналитик Максим Орищак. При этом украинцы стремятся не конвертировать свои средства в валюту любой ценой, а сохранить их и приумножить, используя кратковременные вклады — отток денег с депозитов удалось сдержать. Сообщается, что в начале весны часть коротких депозитов выросла до более чем 38%.

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Отметим, что эксперты прогнозировали снижение курса доллара — нижнюю границу назвали в 33 грн. Такого курса ожидают уже в ближайшие недели.

Как ранее писал "Телеграф", при текущем состоянии валютного рынка вырос спрос на жилье в новостройках.