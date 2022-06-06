Долар на чорному ринку не зупинив коливання: свіжий курс 6 червня

Євро розпочав тиждень зі зростання відносно української гривні

У перший день робочого тижня, 6 червня, Національний банк України встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 31 гривні 39 копійок за євро, що на 11 копійок більше, аніж впродовж попереднього банківського дня. Водночас американський долар із 24 лютого свою ціну не змінив, тож коштує 29 гривень 25 копійок.

На чорному ринку, згідно з даними "Мінфіну", американську валюту сьогодні продаватимуть 35 гривень 35 копійок, що на п'ять копійок більше, аніж учора. Натомість купуватимуть його 35 гривень 55 копійок і це означає, що ціна навпаки зменшилась у порівнянні з минулоденними розцінками.

За євро в понеділок пропонують 37 гривень 80 копійок. А продаватимуть європейську валюту в перший робочий день за 38 гривень 10 копійок.

Курс долара та євро на чорному ринку 6 червня

Офіційна валюта також в ціні змінюється. Як і євро, який здорожчав сьогодні на 11 копійок, до зростання повернувся й польський злотий — сьогодні його ціна складає 6 гривень 83 копійки.

Курс валют 6 червня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином продаж валютних "заначок" може вплинути на курс долара. Зокрема фінансовий аналітик Михайло Демків переконаний, що розцінки на американську валюту можуть знову повернутися до 30 гривень.