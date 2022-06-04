Долар з 30? Як продаж валютних заначок вплине на курс найближчим часом

Декілька місяців і курс може обвалитися до 30 гривень за 1 долар

З початку війни українці продали доларів приблизно на 850 мільйонів більше, ніж купили, що говорить про одне – наші співгромадяни витрачають свої заощадження, щоби якось прожити. Про це на своїй сторінці у соцмережі пише фінансовий аналітик Михайло Демків.

"Банки майже перестали продавати валюту після 24 лютого — спочатку продати можна було лише в надзвичайних ситуаціях, починаючи з середини квітня — у межах раніше купленої суми готівки. Усього за три місяці банки продали 335 млн дол, більша частина з яких після ослаблення обмежень. Безготівковий же продаж валюти населенню працював постійно. Близько 10 мільйонів доларів українці продають щодня онлайн — плюс-мінус рівномірна сума протягом усіх місяців. Мабуть, це переважно раніше куплена валюта, заощадження, які зараз націлені на споживання", — повідомляє аналітик.

За даними НБУ, у травні українці продали 4161 млн дол у готівковій та безготівковій формах, купивши лише 199 млн.

Курс долара може впасти до 30 гривень

Економічний експерт Олександр Охріменко пояснив, як продаж українцями своїх заощаджень вплине на курс долара.

"Хоча продаж населенням долара перевищує його покупку, курс долара зростав, оскільки попит на нього з боку імпортерів постійно зростає. Насамперед через зростання цін на паливо та необхідність його покупки закордоном. При цьому завдяки зростанню облікової ставки НБУ гривня явно зміцнюватиметься. Я, наприклад, не виключаю, що українці ще більше продаватимуть долара, поки він у ціні. Якщо ставка у 25% протримається кілька місяців, ми можемо навіть побачити курс долара у 29-30 гривень", — вважає експерт.

Щоправда, якщо НБУ знизить облікову ставку, курс долара може знову піти вгору, спонукати Нацбанк на таке рішення, на думку Охріменка, може закінчення війни або радикальний успіх України на фронтах.

У банках 4 червня курс готівкового долара знову трохи виріс — на 15 копійок.