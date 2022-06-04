Скільки доллар коштує на "чорному" ринку на початку вихідних: свіжий курс валют

Офіційна валюта тримається на попередніх позначках, а "чорна" знову демонструє нестабільність

У суботу, 4 червня, Націонайльний банк України встановив офіційний курс європейської валюти на позначці у 31,28 гривні за євро, що на 4 копійки менше, аніж у попередній банківський день. Тоді як американська валюта свою ціну не змінює з 24 лютого і коштує 29,25 гривні за долар.

Курс валют 4 червня у банках України

Згідно з даними "Мінфіну", в обмінниках ситуація вкрай нестабільна. Розцінки на валюту змінюються кожного дня: то збільшуються в ціні, то зменшуються. До прикладу американський долар у перший вихідний коштуватиме на "чорному" ринку під час купівлі 35,55 гривні, що аж на 15 копійок більше, аніж у п'ятницю. Покупка долара США сьогодні триматиметься на рівні 35,60 гривень, хоча учора його ціна становила 35,85 гривні.

Що стосується "чорного" євро, то його купівля упродовж сьогоднішньої доби складатиме 37,80 гривень, у порівнянні з попередніми 37,70 гривнями, а продаж — 38,15 гривні, відносно вчорашніх 38,25 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 4 червня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше експерти у сфері економіки повідомили, що гривня в червні в ціні не падатиме. При цьому фахівець компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак переконаний, що гривні вже найближчим часом загрожує девальвація.