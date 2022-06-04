Сколько доллар стоит на "черном" рынке в начале выходных: свежий курс валют

Официальная валюта держится на предыдущих отметках, а "черная" снова демонстрирует нестабильность

В субботу, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс европейской валюты на отметке в 31,28 гривны за евро, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. В то время как американская валюта свою цену не меняет с 24 февраля и стоит 29,25 гривны за доллар.

Курс валют 4 июня в банках Украины

Согласно данным "Минфина", в обменниках ситуация крайне нестабильна. Расценки на валюту меняются каждый день: то увеличиваются в цене, то снижаются. К примеру, американский доллар в первый выходной будет стоить на "черном" рынке при покупке 35,55 гривны, что на 15 копеек больше, чем в пятницу. Покупка доллара США будет сегодня держаться на уровне 35,60 гривны, хотя вчера его цена составляла 35,85 гривны.

Что касается "черного" евро, то его покупка в течение сегодняшних суток будет составлять 37,80 гривны, по сравнению с предыдущими 37,70 гривнами, а продажа — 38,15 гривны, относительно вчерашних 38,25 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 4 июня

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее эксперты в сфере экономики сообщили, что гривна в июне в цене не будет падать. При этом специалист компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак убежден, что гривне уже в ближайшее время грозит девальвация.