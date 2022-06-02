Неожиданный поворот с долларом на черном рынке: сколько стоит валюта США и евро

Тенденция последних дней по снижению стоимости в основном сохраняется, но процесс замедлился

Курс доллара в Украине на черном рынке частично стабилизировался после нескольких дней падения. При этом евро продолжает дешеветь.

Согласно данным сайта "Минфин", в среднем иностранная наличная валюта в обменках стоит 35,42/35,75 грн за доллар и 37,7/ 38,15 за евро. Отметим, что курс отличается от региона к региону.

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Цена наличного доллара и евро в крупных городах:

Киев — 35,4/ 35,6 грн за USD, 37,7/ 38,1 за EUR

Львов — 35,41/ 35,65 грн за USD, 37,7/ 37,95 за EUR

Харьков — 35,7/ 36,2 грн за USD, 37,7/ 38,7 за EUR

Одесса — 35,413/ 35,7 грн за USD, 37,7/ 38,15 за EUR

Днепр — 35,2/ 36 грн за USD, 37,875/ 38,5 за EUR

Доллар и евро незначительно подешевели на продаже в банках.

Курс валют на черном рынке, в банках и от НБУ

Согласно прогнозам экспертов стоимость доллара в дальнейшем будет снижаться. Связывают это с возвращением банков на более свободный рынок наличного оборота. Аналитик Виталий Шапран прогнозирует, что рыночная стоимость американской валюты может опуститься до 33 грн за доллар США.

Ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в июне резко расти не будет. Финансовый аналитик Борис Кушнирук спрогнозировал курс на две недели июля на уровне 36-37 грн.