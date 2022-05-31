От кредитов до пенсий и тарифов – что изменится для украинцев с 1 июня

Первый месяц лета принесет украинцам немало нововведений

Первый день лета, 1 июня, сулит украинцам многочисленные изменения как внутри страны, так и за ее пределами. Какие именно изменения ожидают украинцев, разбирался "Телеграф".

Тарифы на газ вырастут, но население не затронут

С 1 июня в Украине резко – почти в 4 раза, вырастет цена на природный газ – с 7,42 до 29,29 грн за 1 кубометр. Правда этот рост состоится исключительно для предприятий теплокоммунэнерго, занимающихся выработкой тепловой и электрической энергии.

В "Нафтогазе" поспешили успокоить украинцев, что рост цен плановый и никак не затронет роста тарифов на тепло для населения, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что будет разработан механизм компенсации для поддержания надлежащего состояния критической инфраструктуры.

Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что таким образом стараются создать монополию "Нафтогаза" на газовом рынке страны.

Тариф на электроэнергию остается прежним – 1,44 грн за 1 кВт/ч при потреблении до 250 кВт/ч и 1,68 при превышении этого показателя. Власти обещают держать его до конца боевых действий.

Также нет информации о росте тарифов на воду или квартплату, решения о чем принимает НКРЭКУ и местные власти городов.

Кредитных каникул больше не будет, а за новые займы придется платить больше

Гораздо более неприятной новостью для должников станет тот факт, что с 1 июня большинство украинских банков отменяют кредитные каникулы, установленные с 1 марта. Так бравшие кредиты в "Приватбанке" или "Ощадбанке" должны будут с 1 июня производить обязательные платежи по кредитам.

В "Монобанке" решили подсластить пилюлю — обещают вернуть с 1 июня проценты для желающих увеличить кредитный лимит. Однако его рост сразу повлечет за собой повышение ставки с 1,6% до 3,1%. Ранее в банке уже говорили о том, что пониженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования.

Пенсии будем получать, как и прежде

Пенсионные выплаты будут продолжаться, однако проблемы возникнут у тех жителей, кто оказался во временной оккупации и получал пенсии через "Укрпочту". Теперь деньги наличкой они получить не смогут. Беспокоиться не стоит, деньги не пропадут, правда получить их можно будет только выехав на подконтрольную украине территорию. После этого необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета.

Вместе с тем в июне украинцев ожидает финансовая помощь от государства в размере от 612 до 4421 гривны в зависимости от того, к какой категории относится ее получатель.

В ЕС больше не будет бесплатного проезда

Еще одной неприятной новостью, правда не для всех украинцев, а лишь для беженцев, выехавших в ЕС, станет тот факт, что с 1 июня пять стран решили отменить бесплатный проезд.

Изменения касаются общественного транспорта в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии. Украинцам предлагают компромиссный вариант – покупать билеты со скидкой.

Например, в Чехии проезд в любом виде транспорта будет тарифицироваться на уровне 7 евро (примерно 222,92 грн). В Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн).

При этом в Польше сохранят бесплатный проезд на некоторых маршрутах.

Впрочем, будут в июне и хорошие новости, так некоторые украинские пенсионеры с июня смогут рассчитывать на перерасчет пенсий, правда это будет касаться только тех пенсионеров, которые продолжают работать. Таких в Украине по данным ПФУ насчитывается порядка 2,7 млн человек.