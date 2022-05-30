Остался один день: должников украинских банков коснется важное изменение

Банковским учреждениям нужны новые вливания клиентов

В среду, 1 июня, большинство украинских банков полностью отменит кредитные каникулы, которые были внедрены в первые дни полномасштабного вторжения россии, вернув довоенные проценты по кредитам. Несмотря на очень сложную экономическую ситуацию в стране, продолжать таким образом поддерживать украинцев банковские учреждения больше не в состоянии, ведь это может спровоцировать серьезные убытки для учреждений.

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"Телеграф" решил разобраться более подробно, что в дальнейшем ожидает украинцев.

ПриватБанк

Один из ведущих банков страны заявил об отмене кредитных каникул, однако принял решение сгладить ситуацию, вернув две ранее востребованные среди украинцев услуги: оплату частями и покупку товаров в рассрочку.

Так, с 1 июня клиенты учреждения вынуждены будут каждый месяц вносить обязательный платеж по кредиту. Для того чтобы стимулировать клиентов, "ПриватБанк" оставит льготную ставку тем украинцам, которые будут вносить не менее 5% задолженности в месяц.

Как в комментарии "Obozrevatel" рассказал представитель банка Олег Серга, ранее клиенты имели возможность добровольно погашать кредиты, но в рамках действия кредитных каникул они получали возможность ничего не платить без штрафов и пени. Этим воспользовалась львиная доля жителей страны, где боевые действия не велись. Тем не менее проценты (1,7%) по кредиткам продолжали начислять.

Монобанк

В банковском учреждении обещают вернуть с 1 июня проценты для желающих увеличить кредитный лимит. Однако его рост сразу повлечет за собой повышение ставки с 1,6% до 3,1%. Ранее в банке уже говорили о том, что пониженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования.

Такой вариант решения можно назвать наиболее комфортным для клиентов. Те, кто не хочет значительно переплачивать, сможет воспользоваться старым небольшим лимитом, а украинцы, которые готовы платить больше, смогут получить увеличенную сумму.

Ощадбанк

Что касается государственного банка, то "Ощад" также принял решение отменить каникулы по кредитам с 1 июня. Как и в случае с другими банками, подобный шаг продиктован ситуацией на рынке.

Кроме того, начисления процентов за использование кредитки, вернутся к обязательности и сами платежи по кредитам. Также будет начисляться пеня, если платежи по карте будут произведены не вовремя. Все это в первые три месяца войны было поставлено "на паузу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из ведущих банков Украины сообщил клиентам о возобновлении двух важных услуг, работа которых была приостановлена в начале полномасштабного вторжения россии. С 25 мая украинцы снова смогут приобрести товар в рассрочку или получить кредитный лимит в "ПриватБанке".