"ПриватБанк" возобновил две важные услуги для украинцев: что стало снова доступным

С сегодняшнего дня клиенты банка снова могут делать покупки в кредит в сетях магазинов-партнеров учреждения

Со среды, 25 мая, один из ведущих банков Украины "ПриватБанк" возобновил действие двух важных услуг: оплату частями и покупку в рассрочку. Обе услуги не предоставлялись банком с начала полномасштабного вторжения россии.

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Об этомсообщил в пресс-центре банковского учреждения на своей странице в соцсети.

"Оплата по частям и мгновенная рассрочка возвращаются. Теперь вы снова можете делать покупки в кредит", – отмечается в тексте публикации.

Оплата по частям и рассрочка: "ПриватБанк" возобновил две услуги

Следует добавить, что для того, чтобы просмотреть доступный кредитный лимит или узнать условия кредитования подробнее в приложении "Приват24", перейдите в раздел "Сервисы", выберите пункт "Кредиты" и кликните на "Оплата частями\Мгновенная рассрочка".

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня ведущие украинские банки закрывают действие услуги "Кредитные каникулы", которая была внедрена в первые дни полномасштабного вторжения россии. Теперь клиентам "ПриватБанка", "ОщадБанка" и Монобанка придется снова платить проценты по кредитам в указанные еще до войны сроки.