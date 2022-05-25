"ПриватБанк" возобновил две важные услуги для украинцев: что стало снова доступным
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С сегодняшнего дня клиенты банка снова могут делать покупки в кредит в сетях магазинов-партнеров учреждения
Со среды, 25 мая, один из ведущих банков Украины "ПриватБанк" возобновил действие двух важных услуг: оплату частями и покупку в рассрочку. Обе услуги не предоставлялись банком с начала полномасштабного вторжения россии.
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Об этомсообщил в пресс-центре банковского учреждения на своей странице в соцсети.
"Оплата по частям и мгновенная рассрочка возвращаются. Теперь вы снова можете делать покупки в кредит", – отмечается в тексте публикации.
Следует добавить, что для того, чтобы просмотреть доступный кредитный лимит или узнать условия кредитования подробнее в приложении "Приват24", перейдите в раздел "Сервисы", выберите пункт "Кредиты" и кликните на "Оплата частями\Мгновенная рассрочка".
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня ведущие украинские банки закрывают действие услуги "Кредитные каникулы", которая была внедрена в первые дни полномасштабного вторжения россии. Теперь клиентам "ПриватБанка", "ОщадБанка" и Монобанка придется снова платить проценты по кредитам в указанные еще до войны сроки.