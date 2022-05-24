Должникам осталась неделя: украинские банки вводят новшества с 1 июня

Банковская система нуждается в новых вливаниях

Приход лета символизирует для банковской системы Украины возвращение к некоторым довоенным правилам. В первую очередь, речь идет об окончании кредитных каникул, что продлились с марта, для клиентов крупнейших отечественных банков.

Подробнее о нововведениях расскажет "Телеграф".

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Многим украинцам возврат обязательных платежей, конечно же, не понравится — часть из них потеряла и дом, и работу, поэтому дополнительные траты будут несколько несвоевременны. Однако финансисты объясняют — банки, и так поддержавшие клиентов по мере сил, нуждаются в дополнительных вливаниях в систему. Иначе её может ожидать крах.

ПриватБанк и Ощадбанк

Физлица и бизнесмены, пользующиеся кредитными картами, начнут платить процентную ставку за деньги банка с 1 июня. Кредитные "каникулы", к слову, в этих банках начались еще в марте — почти сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

Своеобразные льготы коснулись тех клиентов "Привата", которые ранее оформили себе карты "Универсальная" и "Универсальная Голд". Помимо этого правила распространялись и на людей с премиальными картами.

Также лето станет финишем для аналогичного "каникульного" периода и в "Ощадбанке". Вернутся проценты за использование кредитных денег, также появится вновь необходимость вносить и регулярные платежи по кредитам. Если обязательные финансовые операции не будут своевременны, "Ощад" вернется к начислении пени.

Монобанк

"Монобанк", который хоть и не отменял выплаты по кредитам, но уменьшивший их обязательную часть до минимума, больше радует своих клиентам. Хотя бы тем, что уже вернул для части товаров возможность операции "Покупка частями". Однако украинцам, желающим воспользоваться таким предложением, стоит быть особо внимательными — возможность "разбить" оплату на мелкие платежи не выйдет. Пока система предлагает оплачивать приобретения за два-три месяца, что в случае крупных покупок обозначает ежемесячные взносы по несколько тысяч гривен.

Всего на эту программу "Монобанк" изначально планировал выделить 10 млрд гривен.

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