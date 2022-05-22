Еще десять дней и все: украинские банки меняют подход к должникам

Расходов снова станет больше

В украинской банковской системе, всячески поддерживающей украинцев в первые месяцы войны, готовятся нововведения, большинство из которых вступят в силу с начала лета. Первоначально это коснется кредитных каникул, которые с 1 июня будут завершены.

Больше подробностей ищите в материале "Телеграфа".

Актуальные и свежие новости — подпишись на наш Telegram

Невзирая на то, что многие украинцы из-за войны потеряли возможность работать, банковская система нуждается в новых вливаниях. Необходимостью поддержать экономику на плаву финучреждения и объясняют возвращение к правилам, существовавшим до 24 февраля.

ПриватБанк и Ощадбанк

Тем физлицам и представителям бизнеса, у которых оформлены кредитки, с 1 июня придется снова платить процентную ставку, которая взымается за использование банковских денег. Напомним, что "льготный" период в "Привате" действовал с 1 марта.

Возможность просто пользоваться кредитными деньгами, не доплачивая лишнего, имели клиенты с картами "Универсальная и "Универсальная Голд". Также такое разрешение распространялось на премиальные карты.

Заканчивает льготные каникулы с приходом лета и "Ощадбанк". Кроме начисления процентов за использование кредитки, вернутся к "обязаловке" и сами платежи по кредитам. Также будет начисляться пеня, если платежи по карте будут проведены не своевременно. Все это в первые три месяца войны было поставлено "на паузу".

Монобанк

"Монобанк", частично получавший выплаты по кредитам, но снизивший их до минимума, радует украинцев более позитивными изменениями. По словам основателя банка Олега Гороховского, клиенты финучреждения уже со средины мая имеют возможность вновь совершать покупки "по частям". Однако стоит подчеркнуть, что разбить оплату на совсем уже мелкие платежи не получится — система в основном предлагает расплатиться с магазином за два-три месяца — это, разумеется, подымает и сам ежемесячный платеж.

Известно, что на эту программу в "Монобанке" планируют выделить 10 миллиардов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что произойдет с вложениями украинцев в случае, если банк будет объявлен банкротом. Тонкости подхода к клиентам объяснила эксперт Светлана Рекрут.