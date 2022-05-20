Что будет с вкладами украинцев, если банк станет банкротом – ответ эксперта

Правительство обещает возвращать деньги вкладчикам в случае, если банк объявит себя банкротом

В Украине правительство приняло решение предотвратить финансовые проблемы, которые могут возникнуть, если на фоне полномасштабного военного вторжения россии банковское учреждение будет признано банкротом. В таком случае его вкладчикам обещают вернуть все денежные средства в полном объеме.

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Об этом в своем интервью для НВ Бизнес рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

По ее словам, во время кризисной турбулентности украинцы больше всего требуют чувствовать себя уверенными, поэтому именно это чувство должно давать инициатива президента Владимира Зеленского относительно 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения, а также 3 месяцев после того, как его официально прекратят.

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По мнению эксперта, этот шаг для украинского правительства был очень непростым и беспрецедентным.

"В случае если сегодня банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме. Это очень непростое и беспрецедентное для нашего государства мероприятие, которое, между тем, неоднократно использовалось в мировой практике", — пояснила она.

Рекрут также отметила, что соответствующее решение в 2008 году применяли правительства Ирландии, Дании, Исландии и Германии. Они гарантировали возврат 100% суммы депозитов физлиц, а по завершении кризисного состояния в стране возвращались к своим гарантированным ограничениям.

"Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс.грн", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что активы одного из крупнейших банков в Украине с международным капиталом были арестованы и подробнее разобрал, каким образом эти миллионные убытки учреждения могут угрожать его клиентам.