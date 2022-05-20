Що буде з вкладами українців, якщо банк стане банкрутом - відповідь експерта

Уряд обіцяє повертати гроші вкладникам у випадку, якщо банк оголосить себе банкрутом

В Україні уряд прийняв рішення запобігти фінансовим проблемам, які можуть виникнути, якщо на тлі повномасштабного військового вторгнення росії банківська установа буде визнана банкрутом. У такому випадку його вкладникам обіцяють повернути усі кошти в повному обсязі.

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Про це у своєму інтерв'ю для НВ Бізнес розповіла директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

За її словами, під час кризової турбулентності українці більш за все потребують відчувати себе впевненими, тож саме це відчуття повинна давати ініціатива президента Володимира Зеленського щодо 100% відшкодування за вкладами на період дії воєнного стану, а також 3 місяців після того, як його офіційно припинять.

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На думку експерта, цей крок для українського уряду був дуже непростим і безпрецедентним.

"У разі якщо сьогодні банк буде визнаний неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи отримають свої кошти в повному обсязі. Це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід, який, між тим, неодноразово використовувався у світовій практиці", — пояснила вона.

Рекрут також відзначила, що відповідне рішення ще у 2008 році застосовували уряди Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Вони гарантували повернення 100% суми депозитів фізосіб, а після завершення кризового стану в країні поверталися до своїх гарантованих обмежень.

"До речі, цей принцип закладений і в нашому законодавстві — через три місяці після припинення або скасування воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тис.грн", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що активи одного з найбільших банків в Україні з міжнародним капіталом було арештовано та детальніше розібрав, яким чином ці мільйонні збитки установи можуть загрожувати його клієнтам.