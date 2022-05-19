Активи великого банку заарештовані в Україні: чим це загрожує клієнтам

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом

Кількома днями раніше правоохоронні органи наклали арешт на активи банку "Альфа-Банк Україна" на загальну суму у понад 12 млрд гривень. Після цього представники банківської установи виступили із заявою про те, що відповідна ситуація ніяким чином не вплине на його клієнтів, проте експерти з фінансових питань переконані, що це може бути правдою, лише у випадку короткострокових перспектив, а от у подальшому все може бути значно складніше.

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Що трапилося

У понеділок, 16 травня, Офіс Генерального прокурора, а також сайт Кабміну заявили про арешт активів одного з російських олігархів Михайла Фрідмана, якому належить 33% "Альфа Банку".

Згідно з попередніми даними, пропутінський олігарх та інші російські бізнесмени намагалися уникнути санкцій та націоналізації майна, використовуючи для цього підконтрольні кіпрські компанії, а також український "Альфа-Банк". Ще до початку повномасштабного вторгнення росії і під час війни їм вдалося легалізувати активи цих компаній на загальну суму у 1,1 млрд гривень, після чого вивести частину активів з банківської системи України. Решта активів була заарештована правоохоронцями.

Що говорять у банку

В "Альфа Банку" заявили, що Михайло Фрідман ніколи не брав участі в управлінні банківською установою, а також те, що гроші з нього не виводилися, а навпаки заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкрито в банку.

Тим часом, згідно з даними Forbes, російські власники вказаної установи наразі займаються цим питанням. Зокрема сам Фрідман зі своїми поплічниками з рф намагаються докапіталізувати банк на $1 млрд, попри те, що ця сума у два рази більша за власний капітал банку.

Видання відзначає, що такі дії проводяться з метою підтримки "Альфа Банку". Також, Фрідман нібито розглядає зміну громадянства для того, щоб уникнути санкційного пакета і в подальшому ймовірно продати банківську установу.

"Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування "Альфа-Банку Україна" та не має жодних наслідків для клієнтів. Банк працює у штатному режимі, у законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ. Зі свого боку банк надає правоохоронним органам всю необхідну інформацію", — прокоментували ситуацію в банку, наголосивши, що клієнтам побоюватися нічого.

Що говорять експерти

За словами Євгена Дубогриза, який раніше обіймав посаду замдиректора департаменту фінансової стабільності Національного банку України та експерта Case Ukraine, арешт активів не повпливає на банк та його клієнтів зараз, але надалі може виникнути ряд досить складних проблем.

"Сам по собі арешт ніяк не впливає на операційну діяльність банку. Клієнти "голосуватимуть ногами", в сенсі, за можливості, будуть переказувати кошти в інші банки, які видаються менш ризиковими. В "Альфі" і так відплив коштів клієнтів величезний: мінус 2 млрд грн лише за березень, причому з них 1,5 млрд — це великі клієнти. Якщо вже великі клієнти, які в теорії більш знаються на стані справ банку, виводять кошти, це — однозначно індикатор підвищених ризиків", — пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня українські банки відміняють "кредитні канікули", які були впроваджені через повномасштабне вторгнення росії, тож українцям доведеться підготуватися до повернення обов'язкових платежів по заборгованостях.