Активы крупного банка арестованы в Украине: чем это грозит клиентам

"Альфа-Банк" – один из крупнейших украинских частных банков с международным капиталом

Несколькими днями ранее правоохранительные органы наложили арест на активы банка "Альфа-Банк Украина" на общую сумму более 12 млрд гривен. После этого представители банковского учреждения выступили с заявлением о том, что соответствующая ситуация никак не повлияет на его клиентов. В то же время эксперты по финансовым вопросам убеждены, что это может быть правдой только в случае краткосрочных перспектив, а вот в дальнейшем все может быть значительно сложнее.

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Что случилось

В понедельник, 16 мая, Офис Генерального прокурора, а также сайт Кабмина заявили об аресте активов одного из российских олигархов Михаила Фридмана, которому принадлежит 33% Альфа Банка.

Согласно предварительным данным, пропутинский олигарх и другие российские бизнесмены пытались избежать санкций и национализации имущества, используя для этого подконтрольные кипрские компании, а также "Альфа-Банк". Еще до начала полномасштабного вторжения россии и во время войны им удалось легализовать активы этих компаний на общую сумму в 1,1 млрд гривен, после чего вывести часть активов из банковской системы Украины. Остальные активы были арестованы правоохранителями.

Что говорят в банке

В "Альфа Банке" заявили, что Михаил Фридман никогда не участвовал в управлении банковским учреждением, а также то, что деньги из него не выводились, а наоборот заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в банке.

Между тем, согласно данным Forbes, российские владельцы указанного учреждения сейчас занимаются этим вопросом. В частности, сам Фридман со своими приспешниками из рф пытаются докапитализировать банк на $1 млрд, несмотря на то, что эта сумма в два раза больше собственного капитала банка.

Издание отмечает, что такие действия производятся с целью поддержки "Альфа Банка". Также, Фридман якобы рассматривает изменение гражданства во избежание санкционного пакета и в дальнейшем вероятно может продать банковское учреждение.

"Арест счетов никак не влияет на функционирование "Альфа-Банка Украина" и не имеет никаких последствий для клиентов. Банк работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ. Со своей стороны банк предоставляет правоохранительным органам всю необходимую информацию", — прокомментировали ситуацию в банке, подчеркнув, что клиентам опасаться нечего.

Что говорят эксперты

По словам Евгения Дубогрыза, ранее занимавшего должность замдиректора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины и эксперта Case Ukraine, арест активов не повлияет на банк и его клиентов сейчас, но в дальнейшем может возникнуть ряд достаточно сложных проблем.

"Сам по себе арест никак не влияет на операционную деятельность банка. Клиенты будут "голосовать ногами", в смысле, по возможности, будут переводить средства в другие банки, которые кажутся менее рисковыми. млрд грн только за март, причем из них 1,5 млрд — это крупные клиенты. Если уже крупные клиенты, которые в теории больше разбираются в состоянии дел банка, выводят средства, это — однозначно индикатор повышенных рисков", — пояснил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня украинские банки отменяют "кредитные каникулы", которые были внедрены из-за полномасштабного вторжения россии, поэтому украинцам придется подготовиться к возвращению обязательных платежей по задолженностям.