Осталось две недели: банки приготовили новшество для должников

Украинцам стоит приготовиться к возвращению стандартных платежей

Банковская система Украины, поддерживающая экономику на плаву первые три месяца войны, готовит несколько нововведений уже с 1 июня. Часть из них вряд ли понравится украинцам, многие из которых временно потеряли возможность работать и получать зарплату. Речь, прежде всего, об окончании кредитных каникул для клиентов большинства отечественных банков.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

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ПриватБанк и Ощадбанк

Физические лица и бизнес, которые пользуются услугами кредитных денег, будут вынуждены с 1 июня вновь выплачивать проценты за использование "не-своих" денег.

Кредитные каникулы, отметим, продлились с 1 марта. Воспользоваться такой возможностью могли те украинцы, которые владеют кредитками "Универсальная", "Универсальная Голд", а также премиальными картами.

За три месяца, надеются в финучреждении, украинцы смогли адаптироваться к происходящему, поэтому производится возвращение к довоенным правилам.

В "Ощаде" кредитные каникулы также закончатся в первый день лета. После окончания "льготного" периода клиентам банка вновь будут начисляться проценты за использование кредитных денег, а платежи по кредитам станут обязательными. Также планируют вернуть начисление пени в случае несвоевременной оплаты платежа по карте.

Монобанк

В случае с "Монобанком" украинцев ждет более позитивное "обновление". Согласно анонсу основателя финучреждения Олега Гороховского, банк собирается вернуть возможность покупать товары в рассрочку. Бизнесмен обещал сделать это еще до 16 мая, однако по некоторым счетам лимиты будут восстановлены в течении некоторого времени.

В целом на возобновление этой удобной для многих клиентов программы "Монобанк" планирует выделить около 10 млрд гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как и в каком из банков украинцы могут оформить виртуальную карту. Также мы писали, зачем она нужна и чем может быть полезна.