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Пять причин, по которым "ПриватБанк" может заблокировать вашу карточку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Банковская карта может быть заблокирована по нескольким причинам Новость обновлена 16 мая 2022, 11:56
Банковская карта может быть заблокирована по нескольким причинам

"ПриватБанк" регулярно мониторит подозрительные операции по картам

Для того, чтобы эффективно бороться с незаконными переводами и другими незаконными операциями по карточкам клиентов, "ПриватБанк" может их блокировать. "Телеграф" поинтересовался у "ПриватБанка", по каким причинам может быть заблокирована карточка клиента и как этого избежать.

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Топ-5 причин, по которым "ПриватБанк" может заблокировать вашу карточку

Если операция покажется банку подозрительной

Банк регулярно проводит мониторинг операции по картам, отмечают в "ПриватБанке", и если операция кажется банку рисковой или что ее проводит не клиент, то карта может быть заблокирована в целях безопасности.

Карточку нашли чужие люди

Речь идет о ситуации, когда вы потеряли свою карту, а кто-то нашел ее и позвонил в банк с просьбой заблокировать.

Карточку используют третьи лица

Также банк может заблокировать вашу карточку в случае ее использования другими лицами, к которым относятся ваши родители, дети, братья, сестры и другие родственники. Если в банке узнают, что банковскую карточку использовал кто-то, кроме вас, ее могут заблокировать сразу и перевыпустить только при вашем личном обращении.

Сомнительные переводы

Обычно блокировка может произойти в целях противодействия мошенничеству, отмыванию средств и в похожих ситуациях. Если у ПриватБанка появится подозрение хотя бы о чем-то из этого перечня, карточку заблокируют до выяснения необходимых вопросов в ближайшем отделении банка, уточняет "Сегодня".

Блокирует ли "ПриватБанк" карту при выезде за границу

"Относительно выезда за границу: на сегодняшний день нет необходимости сообщать банк о вашем путешествии за границу. Все карты ПриватБанка уже автоматически настроены для расчетов за границей. Проведение платежей в торговой точке проходят без комиссий с какой-либо карты ПриватБанка", — поясняют в банке.

В то же время в "Привате" отмечают, что если за границей по вашей карте будут проводиться какие-либо подозрительные операции, ее все же могут заблокировать.

"Если операция за границей по проверке банком кажется рисковой, то карта может быть заблокирована", — пояснил "Телеграфу" сотрудник банка.

Ранее "Телеграф" писал, что "Приватбанк", как и многие другие банки, разрешил использовать свои карты за границей. Отметим, что безналичный расчет выгоднее, чем съем денег в банкоматах.

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#ПриватБанк #Банки