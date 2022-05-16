П’ять причин, через які "ПриватБанк" може заблокувати вашу картку

"ПриватБанк" регулярно моніторить підозрілі операції за картками

Щоб ефективно боротися з незаконними переказами та іншими незаконними операціями за картками клієнтів, "ПриватБанк" може їх блокувати. "Телеграф" поцікавився у "ПриватБанку", з яких причин може бути заблокована картка клієнта та як цього уникнути.

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Топ-5 причин, з яких "ПриватБанк" може заблокувати вашу картку

Якщо операція здасться банку підозрілою

Банк регулярно проводить моніторинг операції по картах, зазначають у "ПриватБанку", і якщо операція здається банку ризиковою або що її проводить не клієнт, то картку може бути заблоковано з метою безпеки.

Картку знайшли чужі люди

Йдеться про ситуацію, коли ви втратили свою картку, а хтось знайшов її та зателефонував до банку із проханням заблокувати.

Картку використовують треті особи

Також банк може заблокувати вашу картку у разі її використання іншими особами, до яких належать ваші батьки, діти, брати, сестри та інші родичі. Якщо в банку дізнаються, що банківську картку використав хтось, крім вас, її можуть заблокувати відразу і перевипустити лише за вашого особистого звернення.

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Сумнівні перекази

Зазвичай блокування може статися з метою протидії шахрайству, відмиванню коштів та у схожих ситуаціях. Якщо у "ПриватБанку" з’явиться підозра хоча б про щось із цього переліку, картку заблокують до з’ясування необхідних питань у найближчому відділенні банку, уточнює "Сегодня".

Чи блокує "ПриватБанк" картку при виїзді за кордон

"Щодо виїзду за кордон: на сьогоднішній день немає необхідності повідомляти банк про вашу подорож за кордон. Всі картки ПриватБанку вже автоматично налаштовані для розрахунків за кордоном. Проведення платежів у торговій точці проходять без комісій з будь-якої картки "ПриватБанку", — пояснюють у банку.

У той же час у "Приваті" зазначають, що якщо за кордоном по вашій карті будуть проводитися будь-які підозрілі операції, її все ж таки можуть заблокувати.

"Якщо операція за кордоном з перевірки банком здається ризиковою, то картку може бути заблоковано", — пояснив "Телеграфу" співробітник банку.

Раніше "Телеграф" писав, що "Приватбанк", як і багато інших банків, дозволив використовувати свої картки за кордоном. Зазначимо, що безготівковий розрахунок вигідніший, ніж знімання грошей у банкоматах.