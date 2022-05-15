Віртуальна карта: що це таке та у яких українських банках її можна оформити

Такий вид банківських карт вимагає вміння використовувати інтернет-банкінг й мати гаджети для цього

Більшість українських банків мають змогу видавати клієнтам віртуальні карти, якими легко можна розраховуватися за онлайн-покупки та сплачувати рахунки. Зручність цих карт полягає ще й у тому, що для їх отримання не потрібно йти у відділення банку і стояти у чергах.

Про нюанси використання такої карти розповів аналітик "Простобанку" Олександр Сєдих.

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Що таке віртуальна карта

Якщо сказати простими словами, то віртуальна картка — це набір реквізитів (номер, термін дії, CVV-код) без фізичного носія (тобто пластику) для безпечного проведення розрахунків в інтернеті.

Вони бувають двох видів:

за принципом дебетової картки — можна поповнювати картковий рахунок;

разового використання — передплачені картки на певну суму.

Що стосується першого варіанту, то такі віртуальні карти мають тривалий термін дії. Деякі банки видають до таких карток пластик, який за виглядом хоч і нагадує звичну для всіх банківську карту, але має певні відмінності — зокрема, відсутня магнітна смуга, або чіп. З такої карти неможливо зняти кошти, але можна покласти та розрахуватися з її допомогою за онлайн-покупку.

Специфіка цих карт у тому, що можна не боятися шахрайств при розрахунку у торгових мережах, або при знятті готівки через банкомат, однак підходить така карта далеко не всім, адже для цього треба добре розумітися в онлайн-розрахунках і ретельно стежити за списуванням коштів під час операцій у всесвітній павутині.

Які українські банки випускають віртуальні карти та скільки це коштує

Оформити віртуальну карту можна майже у кожному українському банку. Звісно, що у кожної з фінансових установ будуть свої умови щодо її видачі, які потребують вивчення та дослідження. Деякі банки беруть комісію за конвертацію валюти, а інші — ні. Ще частина стягує плату за кожну транзакцію, а хтось просить оплачувати SMS-сповіщення про витрати по карті. Частина банків видає віртуальну карту безоплатно, а інші можуть "друкувати" її за окрему плату.

Тарифи на віртуальну карту "ПриватБанк"

Тарифи на віртуальну карту Monobank

Тарифи на віртуальну карту "Ощадбанк"

Тарифи на віртуальну карту "Райффайзен Банк Аваль"

Прості правила для безпеки користування віртуальними картами

При здійсненні платежів в інтернеті не радять:

вводити CVV2 за допомогою клавіатури — краще скористатися мишкою;

не можна також CVV2 пересилати в явному вигляді (скан-копія карти, е-мейл і т.д.);

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