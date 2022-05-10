Банки приготували українцям дві новини: одна хороша, друга – не дуже

Українцям запропонували відновити одну банківську послугу, але позбавили деяких пільг

Українська банківська система починає оговтуватися від переполоху, спричиненого бойовими діями, і деякі банки пропонують своїм клієнтам знову брати кредити. Так, засновник Монобанку Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook заявив про відновлення популярної послуги з купівлі товарів у розстрочку від банку.

10 мільярдів від Монобанку на розстрочку

"У мене круті новини. Цього тижня ми відновимо в повному обсязі кредитування за програмами розстрочки та "Оплата частинами". Повідомлення про це прийде у додатку тим клієнтам, яким ми відновимо ліміти. Запрошую нових партнерів до програми "Оплата частинами". На ці програми плануємо витратити близько 10 млрд грн", — написав Олег Гороховський.

За умовами програми платежів у розстрочку від Монобанку, клієнти фінустанови можуть оплачувати покупки в магазинах-партнерах банку частинами, розбивши платежі терміном до 24 місяців, причому абсолютно безкоштовно.

З умовами участі у програмі оплати частинами можна ознайомитись у розділі на сайті Монобанку.

Кредити доведеться повертати

Менш приємною новиною стане той факт, що з 1 червня припиниться дія кредитних канікул для фізичних осіб та бізнесу за кредитними картками Приватбанку.

З початком війни з 1 березня по 1 червня Приватбанк заявив про кредитні канікули для клієнтів, які користуються кредитними картками "Універсальна", "Універсальна Голд" та преміальними. Крім цих карт канікули поширюються також на карти, які мали прострочення зобов’язань на строк до 90 днів.

Канікули також були оголошені і бізнесу, також терміном з 1 березня по 1 червня.

З 1 травня Приватбанк перерахував усі невикористані кошти з рахунків Бонус+ на потреби ЗСУ. Загалом за програмою Бонус+ клієнти банку перерахували українській армії близько 1 мільярда гривень.