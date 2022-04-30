Тарифи на газ, виплати переселенцям та банки – що зміниться для українців з 1 травня

В останній місяць весни на життя багатьох українців вплинуть нововведення

Квітень приніс українцям нові правила розмитнення авто з Європи, під час яких було скасовано всі митні платежі.

"Телеграф" повідомляє про те, які нововведення чекають на українців у травні.

Посібники для внутрішніх переселенців за новими правилами

З 1 травня набрала чинності Постанова КМУ №457, ухвалена 16 квітня. Згідно з новими правилами фінансову допомогу зможуть отримати не всі ВПО, а лише деякі категорії, такі як :

ті, що переїхали з громад, що розташовані у районі проведення воєнних дій;

переїхали з громад, що у тимчасової окупації, оточенні (блокуванні);

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та при цьому вони подали заявку на відшкодування.

Крім того, уряд продовжить допомагати окремим категоріям населення, що постраждали через військову агресію Росії, серед них:

особи, які евакуюються з населених пунктів, де йдуть бойові дії, у безпечних пунктах надаватиметься гуманітарна та інша допомога за кошти міжнародних організацій;

особи, які проживають у деокупованих населених пунктах, без статусу всередині переміщених осіб – гуманітарна та інша допомога.

Всім тим, хто проживає у тимчасово окупованих населених пунктах, всі види соціальних виплат будуть проводитися в повному обсязі.

Бонуси підуть на потреби армії

1 травня Приватбанк закриє всі рахунки Бонус+, а всі кошти, які на них залишаться, підуть на потреби української армії та відновлення України.

За словами прес-секретаря банку Олега Серги, йдеться приблизно про 600 мільйонів гривень, які охочі можуть зняти до кінця дня.

Платити за комуналку будемо по-новому, але тарифи не зростатимуть

Також 1 травня набуде чинності законопроект №253 ухвалений у листопаді 2021 року, згідно з яким зміниться система обліку природного газу. Тепер з 1 травня українці платитимуть не за спожитий обсяг "блакитного палива" в кубометрах, а енергію, отриману від природного газу, яку вимірюють у кіловат-годинах.

Необхідність нового обліку пояснювалася стандартизацією обліку, інтеграцією України до енергетичної системи ЄС, а також більш справедливим ціноутворенням.

Втім, за словами голови правління в Спілці споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, це нововведення ніяк не позначиться на кінцевій вартості газу для споживачів.

"Фактично нова система вводиться для взаємно правильного обліку газу з європейськими країнами при купівлі та відвантаженні, адже в більшості європейських країн облік йде в кВт/годинах. Для споживачів перехід у кВт/годину процес довгий і дорогий – наприклад, треба встановити якість газу, що споживається громадянами, його тепловіддачу та інші параметри. Чекати на виконання цих умов ще дуже довго, а у військових умовах це фактично нереально", — пояснює головне призначення нової системи обліку співрозмовник "Телеграфа".

Також не варто очікувати зростання тарифів на інші послуги ЖКГ, так, вартість 1 кВт/год електроенергії в 1,44 грн. при споживанні до 250 кВт/год. на місяць і 1,65 грн. при перевищенні цього ліміту, встановлена до кінця бойових дій.

Тим часом новим атрибутом травня може стати "полювання за паливом" у столиці та регіонах, викликане його нестачею через бойові дії та політику держави.