Тарифы на газ, выплаты переселенцам и банки – что изменится для украинцев с 1 мая

В последний месяц весны на жизнь многих украинцев повлияют нововведения

Апрель принес украинцам новые правила растаможки авто из Европы, в ходе которых были отменены все таможенные платежи.

"Телеграф" сообщает о том, какие нововведения ждут украинцев в мае.

Пособия для внутренних переселенцев по новым правилам

С 1 мая вступил в силу Постановление КМУ №457, принятое 16 апреля. Согласно новым правилам финансовую помощь смогут получить не все ВПЛ, а лишь некоторые категории, такие как:

переехавшие из общин, которые расположены в районе проведения военных действий;

переехавшие из общин, находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);

у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и при этом они подали заявку на возмещение.

Кроме того, правительство продолжит помогать отдельным категориям населения, пострадавшим из-за военной агрессии рф, в их числе:

лица, эвакуируемые из населенных пунктов, где идут боевые действия, в безопасных пунктах будет предоставляться гуманитарная и другая помощь на средства международных организаций;

лица, проживающие в деоккупированных населенных пунктах, без статуса внутри перемещенных лиц — гуманитарная и другая помощь.

Всем тем, кто проживает во временно оккупированных населенных пунктах все виды социальных выплат будут проводиться в полном объеме.

Бонусы пойдут на нужды армии

1 мая Приватбанк закроет все счета Бонус+, а все средства которые на них останутся, пойдут на нужды украинской армии и восстановление Украины.

По словам пресс-секретаря банка Олега Серги, речь идет примерно о 600 миллионах гривен, которые желающие могут снять до конца дня.

Платить за коммуналку будем по-новому, но тарифы рости не будут

Также 1 мая в силу вступит законопроект №253 принятый в ноябре 2021 года, согласно которому изменится система учета природного газа. Теперь с 1 мая украинцы будут платить не за потребленный объем "голубого топлива" в кубометрах, а энергию, полученную от природного газа, измеряемую в киловатт-часах.

Необходимость нового учета объяснялась стандартизацией учета, интеграцией Украины в энергетическую систему ЕС, а также более справедливым ценообразованием.

Впрочем, по словам главы правления в Союзе потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, данное нововведение никак не отразится на конечной стоимости газа для потребителей.

"Фактически новая система вводится для взаимно правильного учета газа с европейскими странами при покупке и отгрузке, ведь в большинстве европейских стран учет идет в кВт/часах. Для потребителей переход в кВт/часы процесс долгий и дорогостоящий – например, надо установить качество газа, потребляемого гражданами, его теплоотдачу и прочие параметры. Ждать выполнения этих условий еще очень долго, а в военных условиях это фактически нереально", — объясняет главное назначение новой системы учета собеседник "Телеграфа".

Также не стоит ожидать роста тарифов на другие услуги ЖКХ, так, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в 1,44 грн при потреблении до 250 кВт/ч в месяц и 1,65 грн при превышении этого лимита, установлена до конца боевых действий.

Тем временем новым атрибутом мая может стать "охота за топливом" в столице и регионах, вызванная его нехваткой из-за боевых действий и политики государства.