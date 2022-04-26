Клиент "ПриватБанка" пожаловался на проблемы со снятием валюты: что пошло не так

Подобные проблемы в банковском учреждении возникают не в первый раз

Клиенты "ПриватБанка" снова жалуются на то, что у них возникают проблемы со снятием наличных в валюте.

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Об этом на своей странице в соцсети написал белорусский аналитик и блогер Игорь Тышкевич.

По его словам, неприятная ситуация произошла с ним накануне, когда у него была срочная необходимость в снятии определенной суммы в валюте. Однако получить нужную сумму в назначенный банком день ему так и не удалось.

"Сделал запрос в "ПриватБанке" на понедельник, 25 апреля. Достаточно быстро пришла СМС "ждем вас в отделении во второй половине дня". Ок, 25 в 13:20 (еще не вторая половина, однако деньги нужны — жители Ворзеля-Ирпиня- Бучи поймут), подхожу к отделению, а там объявления "работаем до 13". Праздники же ... Ок. Думаю — хорошо, тогда завтра. Утром 26 подхожу к кассе, а мне говорят "все — заявка аннулирована — вы вчера не забрали". Стоп, говорю СМС — вторая половина. Кассир: "у нас инкассация с 11 — соответственно вы имели 2 часа "А сегодня уже поздно", — говорится в тексте публикации Тишкевича.

Также отмечается, что после отказа белорусский аналитик решил позвонить на горячую линию "ПриватБанка" и получить объяснение произошедшему. Во время телефонного разговора с представителем учреждения Тишкевич поинтересовался, как он мог физически получить свои деньги, если банковское отделение не работало и кто именно предоставил ему ложную информацию о графике работы отделений.

Во время "содержательного разговора" с работницей "ПриватБанка" слово "ложь" она всячески обходила, называя то, что произошло "не совсем корректной информацией", и объясняя, что "у банка есть определенный график инкассации" на праздники.

"Через 15 минут я получил следующий результат:

1. Автоматическое оповещение – официальная информация банка, однако верить этим СМС не стоит. В качестве примера я спросил есть ли гарантия, что закажу сумму на завтра, СМС придет, а средства я не получу. Ответ был "гарантии мы не дадим"

2. Лживой информации вроде бы не было. Ибо есть автоматическая система, сообщающая клиентам и график работы отделений. И реальный график не влияет на систему информирования.

3. Предложил сотруднику банка сделать эту информацию публичной — получил ответ "вы можете это делать", — написал он.

В заключение Тишкевич добавил, что ему стоит задуматься о переходе к сотрудничеству с другим банком и заявил, что советовать "Приват" своим знакомым после такого он точно не собирается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что клиенты "Новой почты" в очередной раз жалуются на то, что отправленные посылки теряются и больше не находятся.