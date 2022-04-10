Посылка потерялась, а в поддержке игнорируют: клиент "Новой почты" пожаловался на обслуживание

Пользователи сети говорят, что случай далеко не единичный.

Клиенты "Новой почты" вновь жалуются на то, что отправленные посылки теряются и более не находятся.

Своей историей поделился пользователь Инстаграм Natovp Nation.

По его словам, он ждал посылку от друга, который на свои средства закупил тактические перчатки и кепки для бойцов ВСУ. Эти вещи мужчина должен был передать в одно из подразделений Вооруженных сил, однако посылка так и не прибыла, хотя должна быть доставлена еще 28 марта. Кроме того, он отмечает, что ее невозможно отследить по трекеру.

Кроме того, по его словам, в техподдержке после его регулярных обращений просто перестали отвечать.

"Мне сказали, что посылка перепакована в городе Хмельницкий и едет ко мне, но это не так, и никакого сдвига нет", — сообщил он.

Стоит отметить, что другие пользователи сети в комментариях к записи сообщили, что такие случаи далеко не единичны.

Как сообщалось ранее, один из клиентов "Новой почты" недавно жаловался, что после потери посылки ему согласовали выплату компенсации, однако деньги он получит лишь после завершения военного положения. Впрочем, после того, как скандал вышел в публичную плоскость, представители компании все же решили возместить убытки.