Посилка загубилася, а в підтримці ігнорують: клієнт "Нової пошти" поскаржився на обслуговування

Користувачі мережі кажуть, що випадок далеко не поодинокий.

Клієнти "Нової пошти" знову скаржаться на те, що надіслані посилки губляться і більше не знаходяться.

Своєю історією поділився користувач Інстаграм Natovp Nation.

За його словами, він чекав на посилку від друга, який на свої кошти закупив тактичні рукавички та кепки для бійців ЗСУ. Ці речі чоловік повинен був передати в один із підрозділів Збройних сил, проте посилка так і не прибула, хоча мала бути доставлена ще 28 березня. Крім того, він зазначає, що її неможливо відстежити за трекером.

Також, за його словами, у техпідтримці після його регулярних звернень просто перестали відповідати.

"Мені сказали, що посилка перепакована у місті Хмельницькому і їде до мене, але це не так, і жодного зсуву немає", — повідомив він.

Інші користувачі мережі в коментарях до запису повідомили, що такі випадки далеко не поодинокі.

Як повідомлялося раніше, один із клієнтів "Нової пошти" нещодавно скаржився, що після втрати посилки йому погодили виплату компенсації, проте гроші він отримає лише після завершення воєнного стану. Втім, після того, як скандал вийшов у публічну площину, представники компанії все ж таки вирішили відшкодувати збитки.