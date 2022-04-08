"Нова пошта" не виплачує компенсації за втрачені посилки: клієнти скаржаться

Клієнт розбитого поштового відправлення заявив, що буде добиватися виплати страховки.

Компанія "Нова пошта" є в Україні одним із лідерів швидкої доставки, однак інколи у її роботі виникають серйозні збої. Так, керівництво компанії вирішило, що сплачувати компенсацію за втрачені посилки клієнтів вони будуть по завершенню воєнного стану.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, повідомив користувач Facebook Сергій Тимченко.

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"Думав почекати до перемоги, але вже не витримую. Поясніть мені, будь ласка, чому я плачу вам зараз, в магазині плачу зараз (за той товар який ви розбили повністю), оплачую страховку ЗАРАЗ, і за доставку ЗАРАЗ. Не потім, не завтра, не після перемоги, а ЗАРАЗ. А ви мені відшкодуєте потім. Якось потім. А якщо вони мені потрібні зараз? Навіть не якщо, а точно зараз", — повідомив Сергій Тимченко.

У роботі "Нової пошти" інколи виникають збої, які створюють проблеми користувачам

У компанії на скаргу чоловіка відреагували, написавши, що компенсацію за причинені незручності йому погодили, однак виплатити її зможуть виключно після завершення воєнного стану в Україні.

"Вам була погоджена компенсація, але наразі всі виплати здійснюються після завершення воєнного стану на території України. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами повторно. Все буде Україна!", — написали співробітники компанії у відповідь на звернення Сергія Тимченка.

Однак, така відповідь "Нової пошти" Сергія Тимченка не влаштувала й він заявив, що планує вибивати їх до останнього.

"Нова пошта" до завершення воєнного стану не планує виплачувати клієнтам компенсації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в умовах воєнного стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" працюють за особливим графіком та з певними корективами у роботі.