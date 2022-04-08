Рус

"Нова пошта" не виплачує компенсації за втрачені посилки: клієнти скаржаться

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Навколо "Нової пошти" знову виник невеликий скандал Новина оновлена 08 квітня 2022, 22:56
Навколо "Нової пошти" знову виник невеликий скандал

Клієнт розбитого поштового відправлення заявив, що буде добиватися виплати страховки.

Компанія "Нова пошта" є в Україні одним із лідерів швидкої доставки, однак інколи у її роботі виникають серйозні збої. Так, керівництво компанії вирішило, що сплачувати компенсацію за втрачені посилки клієнтів вони будуть по завершенню воєнного стану.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, повідомив користувач Facebook Сергій Тимченко.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Думав почекати до перемоги, але вже не витримую. Поясніть мені, будь ласка, чому я плачу вам зараз, в магазині плачу зараз (за той товар який ви розбили повністю), оплачую страховку ЗАРАЗ, і за доставку ЗАРАЗ. Не потім, не завтра, не після перемоги, а ЗАРАЗ. А ви мені відшкодуєте потім. Якось потім. А якщо вони мені потрібні зараз? Навіть не якщо, а точно зараз", — повідомив Сергій Тимченко.

У роботі "Нової пошти" інколи виникають збої, які створюють проблеми користувачам
У роботі "Нової пошти" інколи виникають збої, які створюють проблеми користувачам

У компанії на скаргу чоловіка відреагували, написавши, що компенсацію за причинені незручності йому погодили, однак виплатити її зможуть виключно після завершення воєнного стану в Україні.

"Вам була погоджена компенсація, але наразі всі виплати здійснюються після завершення воєнного стану на території України. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами повторно. Все буде Україна!", — написали співробітники компанії у відповідь на звернення Сергія Тимченка.

Однак, така відповідь "Нової пошти" Сергія Тимченка не влаштувала й він заявив, що планує вибивати їх до останнього.

"Нова пошта" до завершення воєнного стану не планує виплачувати клієнтам компенсації
"Нова пошта" до завершення воєнного стану не планує виплачувати клієнтам компенсації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в умовах воєнного стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" працюють за особливим графіком та з певними корективами у роботі.

Теги:
#Україна #Скандал #Нова Пошта
Володимир Зеленський
Новини Європи
Зеленський отримав від ЄС "опитувальник" для членства, а на травень призначено спецсаміт
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський отримав від ЄС "опитувальник" для членства, а на травень призначено спецсаміт
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович став одним із головних комунікаторів влади та народу під час війни
На Донбасі буде два тижні важких боїв, але, думаю, мир підпишуть на наших умовах, — Арестович
Дата публікації
Категорія
"Точка-У"
Обстріл Краматорська "Точкою-У": військовий експерт чітко пояснив, чому росія бреше
Дата публікації
Категорія
володимир путін швидше за все ще недовго буде користуватися такою популярністю в рф
росія може повторити долю СРСР: в Україні дали цікавий прогноз щодо майбутнього путіна
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 8 квітня
Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних