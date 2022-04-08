Як працює "Нова пошта" та "Укрпошта" — карти відділень

Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" відкриті практично у всіх регіонах країни.

В умовах військового стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" працюють за особливим графіком та з певними корективами у роботі. Інформація про зміни у роботі відділень змінюється буквально щодня.

Також оператори зазначають, що громадяни можуть забрати свої посилки, які вони замовили раніше. У тих, хто не зможе дістатися до відділень, плата за зберігання посилок не стягуватиметься.

Які відділення поштових операторів відкриті та який графік роботи кожного з відділень – у матеріалі "Телеграфу".

Де працюють поштові відділення в Україні

Відстежувати інформацію про роботу "Укрпошти" та "Нової пошти" зручно онлайн-картою від OPIR за допомогою відповідних фільтрів. На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Відкриті відділення "Нової пошти" в Україні

Відкриті відділення "Укрпошти" в Україні

Робота "Нової пошти"

За інформацією прес-служби, компанія продовжує працювати там, де це безпечно та можливо.

У будні дні:

Київ – з 9:00 до 18:00

У Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі графік роботи з 8:00 до 18:00.

У Павлограді — з 9:00 до 17:00, крім відділення №1, яке відкрито з 8:00 до 17:00

У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00

Субота:

Київ, Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00

Неділя:

Київ, Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 09:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 09:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста – з 10:00 до 17:00

Знайти потрібне відділення поштового оператора "Нова пошта" також можна за допомогою картки Google. Натомість у "НП" пропонують дізнаватися, де знаходиться найближче поштове відділення через чат-бот у Телеграм.

Також графік відділення можна дізнатись на сайті компанії. Ситуація змінюється щогодини, тому слід слідкувати за оновленням інформації.

Актуальна карта працюючих відділень та поштоматів "НП"

Робота "Укрпошти"

Прес-служба компанії повідомляє, що 8 квітня відкрили ще більшу кількість відділень по всій країні — 5979 (з урахуванням пересувних обслуговуючих кілька населених пунктів одночасно).

Деякі з областей не приймають відправки (заштриховані синім), деякі приймають відправлення тільки містом (заштриховані зеленим). Однак у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни або відправити платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.

Карта роботи Укрпошти на 8 квітня

Щоб дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії. Для цього необхідно запровадити конкретний населений пункт та обрати відділення на карті.

Відділення "Укрпошти" у Києві

Додамо, що українські компанії "Укрпошта" і "Нова пошта" продовжують працювати навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в нашу країну. У районах, де відбуваються бойові дії, поштові відділення закриваються чи змінюють свій графік роботи.