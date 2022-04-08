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Як працює "Нова пошта" та "Укрпошта" — карти відділень

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Робота відділень пошти змінюється кожного дня Новина оновлена 08 квітня 2022, 14:07
Робота відділень пошти змінюється кожного дня

Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" відкриті практично у всіх регіонах країни.

В умовах військового стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" працюють за особливим графіком та з певними корективами у роботі. Інформація про зміни у роботі відділень змінюється буквально щодня.

Також оператори зазначають, що громадяни можуть забрати свої посилки, які вони замовили раніше. У тих, хто не зможе дістатися до відділень, плата за зберігання посилок не стягуватиметься.

Які відділення поштових операторів відкриті та який графік роботи кожного з відділень – у матеріалі "Телеграфу".

Де працюють поштові відділення в Україні

Відстежувати інформацію про роботу "Укрпошти" та "Нової пошти" зручно онлайн-картою від OPIR за допомогою відповідних фільтрів. На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Відкриті відділення "Нової пошти" в Україні
Відкриті відділення "Нової пошти" в Україні
Відкриті відділення "Укрпошти" в Україні
Відкриті відділення "Укрпошти" в Україні

Робота "Нової пошти"

За інформацією прес-служби, компанія продовжує працювати там, де це безпечно та можливо.

У будні дні:

  • Київ – з 9:00 до 18:00
  • У Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі графік роботи з 8:00 до 18:00.
  • У Павлограді — з 9:00 до 17:00, крім відділення №1, яке відкрито з 8:00 до 17:00
  • У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00

Субота:

  • Київ, Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)
  • Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
  • Суми – з 9:00 до 15:00
  • Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00

Неділя:

  • Київ, Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 09:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 09:00 до 17:00)
  • Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
  • Суми – з 9:00 до 15:00
  • Харків та інші міста – з 10:00 до 17:00

Знайти потрібне відділення поштового оператора "Нова пошта" також можна за допомогою картки Google. Натомість у "НП" пропонують дізнаватися, де знаходиться найближче поштове відділення через чат-бот у Телеграм.

Також графік відділення можна дізнатись на сайті компанії. Ситуація змінюється щогодини, тому слід слідкувати за оновленням інформації.

Актуальна карта працюючих відділень та поштоматів "НП"
Актуальна карта працюючих відділень та поштоматів "НП"

Робота "Укрпошти"

Прес-служба компанії повідомляє, що 8 квітня відкрили ще більшу кількість відділень по всій країні — 5979 (з урахуванням пересувних обслуговуючих кілька населених пунктів одночасно).

Деякі з областей не приймають відправки (заштриховані синім), деякі приймають відправлення тільки містом (заштриховані зеленим). Однак у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни або відправити платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.

Карта роботи Укрпошти на 8 квітня
Карта роботи Укрпошти на 8 квітня

Щоб дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії. Для цього необхідно запровадити конкретний населений пункт та обрати відділення на карті.

Відділення "Укрпошти" у Києві
Відділення "Укрпошти" у Києві

Додамо, що українські компанії "Укрпошта" і "Нова пошта" продовжують працювати навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в нашу країну. У районах, де відбуваються бойові дії, поштові відділення закриваються чи змінюють свій графік роботи.

Теги:
#Укрпошта #Нова Пошта
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