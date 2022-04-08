Как работает "Новая почта" и "Укрпочта" - карты отделений

Отделения "Новой почты" и "Укрпочты" открыты практически во всех регионах страны.

В условиях военного положения отделения "Новой почты" и "Укрпочты" работают по особому графику и с определенными коррективами в работе. Информация об изменениях в работе отделений меняется буквально каждый день.

Также операторы отмечают, что граждане могут забрать свои посылки, которые они заказали ранее. У тех, кто не сможет добраться до отделений, плата за хранение посылок взиматься не будет.

Какие отделения почтовых операторов открыты и какой график работы каждого из отделений — в материале "Телеграфа".

Где работают почтовые отделения в Украине

Отслеживать информацию о работе "Укрпочты" и "Новой почты" удобно по онлайн-карте от OPIR с помощью соответствующих фильтров. На карту нанесены все открытые отделения почтовых операторов на сегодня в городах Украины, а также указаны данные о режиме их работы.

Открытые отделения "Новой почты" в Украине

Открытые отделения "Укрпочты" в Украине

Работа "Новой почты"

По информации пресс-службы, компания продолжает работать там, где это безопасно и возможно.

В будни дни:

Киев – с 9:00 до 18:00

В Днепре, Каменском и Кривом Роге график работы с 8:00 до 18:00.

В Павлограде — с 9:00 до 17:00, кроме отделение №1, которое открыто с 8:00 до 17:00

Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Виннице, Житомире, Луцьке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях часть отделений начала работать на час раньше – с 8:00. Другая часть отделений в этих населенных пунктах продолжает работать с 9:00

Суббота:

Киев, Днепр, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение №1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города – с 9:00 до 17:00

Воскресенье:

Киев, Днепр, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 09:00 до 18:00 (исключение – отделения №1,2, 34 в Одессе работают с 09:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города – с 10:00 до 17:00

Отыскать нужное отделение почтового оператора "Новая почта" также можно с помощью карты Google. Вместе с тем в "НП" предлагают узнавать, где находится ближайшее почтовое отделение через чат-бот в Телеграм.

Также график отделения можно узнать на сайте компании. Ситуация меняется ежечасно, поэтому следует следить за обновлением информации.

Актуальная карта работающих отделений и почтоматов "НП"

Работа "Укрпочты"

Пресс-служба компании сообщает, что 8 апреля открыли еще большее количество отделений по всей стране — 5979 (с учетом передвигаемых, обслуживающих несколько населенных пунктов одновременно).

Некоторые из областей не принимают отправки (заштрихованы синим), некоторые принимают отправления только по городу (заштрихованы зеленым). Однако во всех отделениях вы все еще можете оплатить коммуналку, чтобы поддержать экономику страны или отправить платеж родным, нуждающимся сейчас в финансовой помощи.

Карта работы Укрпочты на 8 апреля

Чтобы узнать график работы в своем населенном пункте можно на сайте компании. Для этого необходимо ввести конкретный населенный пункт и выбрать отделение на карте.

Отделения "Укрпочты" в Киеве

Добавим, что украинские компании "Укрпочта" и "Новая почта" продолжают работать даже несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение россии в нашу страну. В районах, где проходят боевые действия, почтовые отделения закрываются или меняют свой график работы.