На Кировоградщине перевыполнили план по засеванию ранних зерновых – глава ОВА

В Кировоградской области стартовала весенняя посевная кампания, в ходе которой аграрии уже добились значительных успехов. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Первая победа на весенних полях. Все площади ранних зерновых засеяли. Даже больше, чем планировали", – рассказал он.

По словам Райковича, аграрии тоже начали сеять подсолнечник.

"Для нас эти позиции важны, потому что это – экспортные культуры", – подчеркнул глава области.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что правительство обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, Мининфраструктуры работает над обеспечением стабильной логистики техники и запчастей к ней, удобрений и горючего.