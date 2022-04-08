Укр

На Кировоградщине перевыполнили план по засеванию ранних зерновых – глава ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
На Кировоградщине перевыполнили план по засеванию ранних зерновых – глава ОВА Новость обновлена 08 апреля 2022, 13:52

В Кировоградской области стартовала весенняя посевная кампания, в ходе которой аграрии уже добились значительных успехов. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Первая победа на весенних полях. Все площади ранних зерновых засеяли. Даже больше, чем планировали", – рассказал он.

По словам Райковича, аграрии тоже начали сеять подсолнечник.

"Для нас эти позиции важны, потому что это – экспортные культуры", – подчеркнул глава области.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что правительство обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, Мининфраструктуры работает над обеспечением стабильной логистики техники и запчастей к ней, удобрений и горючего.

"Точку-У" россияне успешно использовали пару месяцев назад на учениях
Новости России
"Спалились": россиян поймали на очередной лжи по поводу ракетного удара по Краматорску
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Точку-У" россияне успешно использовали пару месяцев назад на учениях
"Спалились": россиян поймали на очередной лжи по поводу ракетного удара по Краматорску
Дата публикации
Категория
Капитан Белоусов
Россияне убили гражданского, обстреляв ледокол в порту Мариуполя
Дата публикации
Категория
Вскоре россияне ощутят полную силу санкций
ЕС одобрил новый пакет санкций против россии: что туда входит
Дата публикации
Категория
Российские войска запустили сразу две ракеты
Удар по вокзалу Краматорска: появилось видео запуска ракет оккупантов
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 8 апреля
Война – день 44: россия ударила ракетой по ж/д вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских