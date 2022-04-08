На Кировоградщине перевыполнили план по засеванию ранних зерновых – глава ОВА
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В Кировоградской области стартовала весенняя посевная кампания, в ходе которой аграрии уже добились значительных успехов. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Первая победа на весенних полях. Все площади ранних зерновых засеяли. Даже больше, чем планировали", – рассказал он.
По словам Райковича, аграрии тоже начали сеять подсолнечник.
"Для нас эти позиции важны, потому что это – экспортные культуры", – подчеркнул глава области.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что правительство обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, Мининфраструктуры работает над обеспечением стабильной логистики техники и запчастей к ней, удобрений и горючего.
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