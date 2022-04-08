На Кіровоградщині перевиконали план із засівання ранніх зернових – очільник ОВА

У Кіровоградській області стартувала весняна посівна кампанія, в ході якої аграрії вже досягли значних успіхів. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Перша перемога на весняних полях. Всі площі ранніх зернових засіяли. Навіть більше, ніж планували", — розповів він.

За словами Райковича, аграрії також розпочали сіяти соняшник.

"Для нас ці позиції важливі, бо це — експортні культури", — підкреслив очільник області.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що уряд забезпечить аграрний бізнес необхідними ресурсами для посівної кампанії та допоможе розв'язати питання експорту сільськогосподарської продукції. Зокрема, Мінінфраструктури працює над забезпеченням стабільної логістики техніки та запчастин до неї, добрив і пального.