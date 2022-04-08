"Новая почта" не выплачивает компенсации за утраченные посылки: клиенты жалуются

Клиент разбитой почтовой отправки заявил, что будет добиваться выплаты страховки.

Компания "Новая почта" является одним из лидеров быстрой доставки в Украине, однако иногда в ее работе возникают серьезные сбои. Так, руководство компании решило, что платить компенсацию за утраченные посылки клиентов они будут по завершении военного положения.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил пользователь Facebook Сергей Тимченко.

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"Думал подождать до победы, но уже не выдерживаю. Объясните мне, пожалуйста, почему я плачу вам сейчас, в магазине плачу сейчас (за тот товар который вы разбили полностью), оплачиваю страховку СЕЙЧАС, и за доставку СЕЙЧАС. Не потом, не завтра, не после победы, а СЕЙЧАС. А вы мне возместите потом. Как-то потом. А если они мне нужны сейчас? Даже не если, а точно сейчас", — сообщил Сергей Тимченко.

В работе "Новой почты" иногда возникают сбои, создающие проблемы пользователям

В компании на жалобу мужчины отреагировали, написав, что компенсацию за причиненные неудобства ему согласовали, однако выплатить ее смогут только после завершения военного положения в Украине.

"Вам была согласована компенсация, но сейчас все выплаты производятся после завершения военного положения на территории Украины. Мы обязательно свяжемся с Вами повторно. Все будет Украина!", — написали сотрудники компании в ответ на обращение Сергея Тимченко.

Однако такой ответ "Новой почты" Сергея Тимченко не устроил и он заявил, что планирует выбивать их до последнего.

"Новая почта" до завершения военного положения не планирует выплачивать клиентам компенсации

Ранее "Телеграф" сообщал, что в условиях военного положения отделения "Новой почты" и "Укрпочты" работают по особому графику и с определенными коррективами в работе.