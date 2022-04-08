Укр

"Новая почта" не выплачивает компенсации за утраченные посылки: клиенты жалуются

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Вокруг "Новой почты" снова возник небольшой скандал Новость обновлена 08 апреля 2022, 22:56
Вокруг "Новой почты" снова возник небольшой скандал

Клиент разбитой почтовой отправки заявил, что будет добиваться выплаты страховки.

Компания "Новая почта" является одним из лидеров быстрой доставки в Украине, однако иногда в ее работе возникают серьезные сбои. Так, руководство компании решило, что платить компенсацию за утраченные посылки клиентов они будут по завершении военного положения.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил пользователь Facebook Сергей Тимченко.

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"Думал подождать до победы, но уже не выдерживаю. Объясните мне, пожалуйста, почему я плачу вам сейчас, в магазине плачу сейчас (за тот товар который вы разбили полностью), оплачиваю страховку СЕЙЧАС, и за доставку СЕЙЧАС. Не потом, не завтра, не после победы, а СЕЙЧАС. А вы мне возместите потом. Как-то потом. А если они мне нужны сейчас? Даже не если, а точно сейчас", — сообщил Сергей Тимченко.

В работе "Новой почты" иногда возникают сбои, создающие проблемы пользователям
В работе "Новой почты" иногда возникают сбои, создающие проблемы пользователям

В компании на жалобу мужчины отреагировали, написав, что компенсацию за причиненные неудобства ему согласовали, однако выплатить ее смогут только после завершения военного положения в Украине.

"Вам была согласована компенсация, но сейчас все выплаты производятся после завершения военного положения на территории Украины. Мы обязательно свяжемся с Вами повторно. Все будет Украина!", — написали сотрудники компании в ответ на обращение Сергея Тимченко.

Однако такой ответ "Новой почты" Сергея Тимченко не устроил и он заявил, что планирует выбивать их до последнего.

"Новая почта" до завершения военного положения не планирует выплачивать клиентам компенсации
"Новая почта" до завершения военного положения не планирует выплачивать клиентам компенсации

Ранее "Телеграф" сообщал, что в условиях военного положения отделения "Новой почты" и "Укрпочты" работают по особому графику и с определенными коррективами в работе.

Теги:
#Украина #Скандал #Новая почта
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