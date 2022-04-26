Клієнт "Приватбанку" поскаржився на проблеми зі зняттям валюти: що пішло не так

Подібні проблеми у банківській установі виникають не вперше

Клієнти "ПриватБанку" знову скаржаться на те, що в них виникають проблеми зі зняттям готівки у валюті.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав білоруський аналітик і блогер Ігар Тишкевіч.

За його словами, неприємна ситуація сталася з ним напередодні, коли він мав термінову необхідність у знятті певної суми у валюті в межах, дозволеного Нацбанком України ліміту. Проте отримати потрібну суму в призначений банком день йому так і не вдалося.

"Зробив запит в "ПриватБанку" на понеділок, 25 квітня. Достатньо швидко пришла СМС "чекаємо вас у відділенні в другій половині дня". Ок, 25 о 13:20 (ще не друга половина, проте гроші потрібні — мешканці Ворзеля-Ірпіня-Бучі зрозуміють), підходжу до відділення, а там оголошення "працюємо до 13". Свята ж… Ок. Думаю — гаразд, тоді завтра. Зранку 26 підходжу до каси, а мені говорять "все — заявка анульована — ви вчора не забрали". Стоп, кажу СМС — друга половина. Касир: "у нас інкасація з 11 — відповідно ви мали 2 години" А сьогодні вже пізно", — йдеться в тексті публікації Тишкевіча.

Також зазначається, що після відмови, білоруський аналітик вирішив зателефонувати на "гарячу лінію "ПриватБанку та отримати пояснення тому, що сталося. Під час телефонної розмови із представником установи, Тишкевіч поцікавився, як він міг фізично отримати свої гроші, якщо банківське відділення не працювало та хто саме надав йому неправдиву інформацію щодо графіка роботи відділень.

Під час "змістовної розмови" із працівницею "ПриватБанку" слово "брехня" вона всіляко оминала, називаючи те, що сталося "не зовсім коректною інформацією", та пояснюючи, що "у банка є певний графік інкасації" на свята.

"Через 15 хвилин я отримав такий результат:

1. Автоматичне сповіщення — офіційна інформація банку, проте вірити цім СМС не варто. В якості прикладу я запитався чи є гарантія що замовлю суму на завтра, СМС прийде, а кошти я не отримаю. Відповідь була "гарантії ми не дамо"

2. Брехливої інформації начебто не було. Бо є автоматична система, яка повідомлює клієнтів і є графік роботи відділень. І реальний графік не впливає на систему інформування.

3. Запропонував співробітнику банку зробити цю інформацію публічною — отримав відповідь "ви можете це робити"", — написав він.

Наостанок Тишкевіч додав, що йому варто замислитись про перехід до співпраці з іншим банком та заявив, що радити "Приват" своїм знайомим після такого він точно не збирається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що клієнти "Нової пошти" вчергове скаржаться на те, що надіслані посилки губляться і більше не знаходяться.