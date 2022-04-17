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В Украине приняли важное решение по тарифам на электроэнергию для населения: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тарифы на электричество "заморозили" до октября Новость обновлена 17 апреля 2022, 22:08
Тарифы на электричество "заморозили" до октября

Цена на электроэнергию не будет повышаться до 31 октября 2022 года

Кабинет министров Украины "заморозил" тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Цены не будут изменяться до 31 октября 2022 года.

Об этом говорится в постановлении №453 от 16 апреля, которое принял Кабмин.

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Этим документом правительство продлило действие действующих тарифов на электроэнергию, действие которых должно было завершиться 30 апреля, еще на полгода. Это означает, что цена электричества не будет повышаться до 31 октября 2022 года.

Тарифы для бытовых пользователей зафиксировали на следующем уровне:

  • за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);
  • за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Для религиозных организаций, дачных кооперативов, садовых обществ, юридических лиц, владеющих имуществом, используемым для поселения внутриперемещенных лиц, общежитий — тариф зафиксировали на уровне 1,68 грн за 1 кВт/ч (независимо от объема потребления).

Такие же условия касаются и оплаты за освещение дворов, лестниц, котельных, лифтов и т. д. в жилых многоквартирных домах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев, поддержавших земляков-беженцев из зоны активных боевых действий жильем, ждет "вознаграждение" от государства. Им обещают компенсировать все расходы на оплату коммунальных услуг за время проживания внезапных "квартирантов".

Теги:
#Украина #Электроэнергия #Тарифы
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