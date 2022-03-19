Семьи, поселившие у себя беженцев, получат компенсацию: подробности от Зеленского

Соответствующая система уже нарабатывается

Украинцев, поддержавших земляков-беженцев из зоны активных боевых действий жильем, ждет "вознаграждение" от государства. Им обещают компенсировать все расходы по оплате коммунальных услуг за время проживания внезапных "квартирантов".

Такое заявление сделал глава украинского государства Владимир Зеленский в своем обращении в ночь с 18 на 19 марта.

Почему россияне не выиграть войны с Украиной?

По его словам, в настоящее время Кабмин занимается разработкой комплексной программы поддержки украинцев, пострадавших из-за войны войны. Всего в ней будет три конкретных компонента.

Финансовый. Он коснется конкретно переселенцев с территорий, где продолжаются боевые действия или в настоящее время частично оккупированы. Это коснется всех вынужденно перемещенных лиц. Также планируется господдержка в плане работы — очевидно, речь идет о получении 6500 гривен через "Дию". Это хотят сделать, чтобы каждая семья имела определенную основу для начала жизни на новом месте.

Он коснется конкретно переселенцев с территорий, где продолжаются боевые действия или в настоящее время частично оккупированы. Это коснется всех вынужденно перемещенных лиц. Также планируется господдержка в плане работы — очевидно, речь идет о получении 6500 гривен через "Дию". Это хотят сделать, чтобы каждая семья имела определенную основу для начала жизни на новом месте. Жилой. По словам Зеленского, сейчас создается план, который поможет обеспечить переселенцев необходимым жильем на их нынешнем месте. Также обсуждается вопрос возмещения или восстановления разрушенных домов после войны.

По словам Зеленского, сейчас создается план, который поможет обеспечить переселенцев необходимым жильем на их нынешнем месте. Также обсуждается вопрос возмещения или восстановления разрушенных домов после войны. Поддержка семей, помогающих беженцам. Пока власти рассматривают только возможность возмещения всех расходов на "коммуналку" за время нахождения вынужденно перемещенных лиц в таких семьях. Но Зеленский подчеркнул, что это "план-минимум", так что, вероятно, государство придумает какое-то дополнительное стимулирование.

Более конкретные детали президент пообещал предоставить через премьера Дениса Шмыгаля уже в ближайшее время.

Напомним, ранее мы рассказывали, как именно люди, потерявшие из-за войны рабочее место, могут получить 6500 гривен финпомощи из госбюджета. Как минимум, для этого нужно приложение "Дия".