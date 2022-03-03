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Украинцам, которые из-за войны потеряли работу, готовят выплаты от государства — Зеленский

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Зеленский объявил старт специальной соцпрограммы Новость обновлена 03 марта 2022, 13:40
Зеленский объявил старт специальной соцпрограммы

Государство не оставляет своих граждан в трудное время

По 6,5 тысячи гривен — именно такую компенсацию могут получить все украинцы, для кого война с Россией прервала привычный способ работы и получения заработка. Будет запущена специальная программа помощи для регионов, которых непосредственно коснулись боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, на выплаты могут рассчитывать как физические лица-предприниматели, так и наемные работники. При этом никаких дополнительных условий для этого выполнять не нужно.

Также президент добавил, что в тех городах и селах, которые остаются без определенных необходимых продуктов или товаров, будет организована доставка "гуманитарки".

"Координационные штабы работают по полной, — подчеркнул Зеленский. — Настоящие гуманитарные грузы — в пути".

Кроме этого глава государства подчеркнул, что пенсионные выплаты будут поступать украинцам соответствующего возраста в необходимые сроки, без каких-либо задержек. Более того, как и обещалось ранее, часть из них будет проиндексирована, несмотря на военное положение и боевые действия на территории государства.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал значительно повысить выплаты каждому военнослужащему ВСУ, который обороняет наши города от российского нашествия. Воины должны получить по сто тысяч гривен. Такая ставка сохранится на каждый месяц войны, хотя, надеемся, настолько она не затянется.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Социальная помощь #Выплаты #Владимир Зеленский
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