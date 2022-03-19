Украинцы перешли в контратаку: карты боев в Украине на 19 марта
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Закрепиться россиянам удалось только в одном направлении
На 24-й день боев украинские военные продолжают сопротивляться врагу и проводить успешные контратаки.
Об этом свидетельствуют карты боев, опубликованные на утро 19 марта, сообщает "Телеграф".
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Специалисты Institute for the Study of War в последние дни отметили проведение успешной контратаку украинскими защитниками у Николаева. Но при этом российские войска укрепляют позиции у Мариуполя.
На карте отдельно показан прогресс украинских защитников в обороне Николаева. На сравнении карт от прошлых суток видно, что движение россиян вперед остановили, освободили часть территории.
Согласно данным Института и картам DeepState горячо было в зоне ООС на Луганщине. Бои шли под Северодонецком в Рубежном, есть вероятность попытки захвата рф города в ближайшие несколько дней.
На Донетчине ситуация продолжает оставаться нестабильной — идут бои в районе Краматорска, враг подвергает ракетным обстрелам Мариуполь — россияне не оставляют попыток его захватить. Как писал "Телеграф", со снятием осады с Мариуполя есть сложности.