Укр

Украинцы перешли в контратаку: карты боев в Украине на 19 марта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинские воины охраняют страну Новость обновлена 19 марта 2022, 07:01
Украинские воины охраняют страну

Закрепиться россиянам удалось только в одном направлении

На 24-й день боев украинские военные продолжают сопротивляться врагу и проводить успешные контратаки.

Об этом свидетельствуют карты боев, опубликованные на утро 19 марта, сообщает "Телеграф".

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Специалисты Institute for the Study of War в последние дни отметили проведение успешной контратаку украинскими защитниками у Николаева. Но при этом российские войска укрепляют позиции у Мариуполя.

Карта боевых действий в Украине на утро 19 марта
Карта боевых действий в Украине на утро 19 марта

На карте отдельно показан прогресс украинских защитников в обороне Николаева. На сравнении карт от прошлых суток видно, что движение россиян вперед остановили, освободили часть территории.

Срванение карт защиты Украины от 18 и 19 марта
Срванение карт защиты Украины от 18 и 19 марта

Согласно данным Института и картам DeepState горячо было в зоне ООС на Луганщине. Бои шли под Северодонецком в Рубежном, есть вероятность попытки захвата рф города в ближайшие несколько дней.

Карта активных столкновений на 19 марта
Карта активных столкновений на 19 марта

На Донетчине ситуация продолжает оставаться нестабильной — идут бои в районе Краматорска, враг подвергает ракетным обстрелам Мариуполь — россияне не оставляют попыток его захватить. Как писал "Телеграф", со снятием осады с Мариуполя есть сложности.

Теги:
#Россия #Карта #Война
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